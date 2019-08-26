Frontera

Этот популярный автомобиль повышенной проходимости в 1997 году получит новый дизельный двигатель. Вместо 2,8-литрового TDI мощность 113 л. с. Frontera теперь будет оснащаться турбодизелем рабочим объемом 2,5 л итальянской фирмы VM. Этот двигатель удовлетворяет самым жестким нормам на содержание вредных веществ в отработавших газах. Кроме того все- дорожник фирмы Opel теперь серийно оборудуется надувными подушками безопасности для водителя и впереди сидящего пассажира.

Monterey

Две фронтальные надувные подушки безопасности устанавливаются и на модель Opel Monterey. На автомобилях появились наружные зеркала заднего вида с электронной регулировкой и подогревом, стальные колеса большего диаметра (7x16) с шинами 245/70R16. Модификации “RS" и “LTD” оснащаются антиблокировочной системой, в серийную комплектацию входит кондиционер.

Приемлемая цена, комфортабельная подвеска, хорошая управляемость, вместительный багажный отсек.

Небрежная отделка, “слабые" двигатели, плохая эргономика органов управления.

Фирма из города Ремсхальдена (недалеко от Штутгарта) хорошо известна на автомобильном рынке. Ее специалисты качественно доводят модели Opel . В Испании, где есть собственное производство, небольшими сериями выпускаются облагороженные автомобили старшего брата из Рюссельсхайма. Основную прибыль фирме из Ремсхальдена приносят модели Vectra, Omega, Tigra. Они отличаются навесными деталями кузова, изысканной отделкой салона, “спортивной” ходовой частью. Популярностью также пользуется модель Calibra Edition с дополнительными кузовными элементами, придающими автомобилю динамичный вид. Фирма рассчитывает и на хороший спрос модели Selektra, недавно увидевшей свет.

