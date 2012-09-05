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Онлайн-магазин MedHealthCare
13 Июня 2019

Основным направлением работы компании MedHealthCare является поставки с последующим монтажом нового или же восстановленного медицинского оборудования отечественных или же иностранных брендовых производителей. Данный сегмент компания заняла еще в 2001 г. и с тех времен жесткой придерживается выбранного направления. Благодаря многолетней работе в этой сфере специалистам MedHealthCare удалось наладить выгодное партнерское сотрудничество с разными производителями диагностического или же иного мед. оборудования. От надежности, точности и качества медицинской аппаратуры, которой оснащаются специализированных, государственные или же частные клиники, во многом зависит здоровье пациентов.

Именно медицинское оборудование повышает авторитет профильных учреждений, приносит им стабильность и позволяет проводить точнейшую диагностику. Каталожный перечень MedHealthCare состоит из разных позиций и предоставляет заинтересованной аудитории богатейший выбор разнообразных аппаратов или же техники. Кроме этого он регулярно пополняется новыми, более технологичными моделями. В MedHealthCare желающим могут заказать разнообразные модели восстановленных или же новых ультразвуковых сканеров. Внимание следует уделить и горячим предложениями - демо-аппаратам.

Кроме этого MedHealthCare предлагает интересный выбор рентген-аппаратов, алкотестеров, суточных мониторов, электрокардиографов, МРТ-аппаратов, маммографов, противоожоговых средств. Все перечисленное оборудование заинтересованные представители мед. учреждений смогут заказать по наиболее доступной стоимости. При этом приобрести можно как новое, также б/у оборудование, которое относится к экспертному классу. Техника, имеющая наработку часов восстанавливается непосредственно на заводах-производителях, где внимательно следят, чтобы она сохранила первоначальную производительность и функциональность. А тестированием восстановленной техники занимаются сервисные инженеры. Поэтому она полностью готова к дальнейшей эксплуатации.

Благодаря восстановленному оборудованию клиники или же иные мед. учреждения смогут с минимальными денежно-финансовыми затратами выполнить оснащение объекта и добиться высочайшего уровня обслуживания. В MedHealthCare можно заказать не только очередную единицу техники, но еще и воспользоваться консультационными услугами по выбору оптимального варианта оснащения. При этом учитывается специализация, формат, существующий бюджет, поставленные задачи и функциональность мед. учреждения. Монтаж такого оборудования на местах выполняется инженерами сервис-центров производителей. Они самостоятельно выбирают лучшее месторасположение в кабинетах, а также настраивают программное обеспечение. Кроме этого каждый заказчик MedHealthCare может рассчитывать на дальнейший гарантийный сервис приобретенного мед. оборудования.

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