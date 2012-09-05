Основным направлением работы компании MedHealthCare является поставки с
последующим монтажом нового или же восстановленного медицинского
оборудования отечественных или же иностранных брендовых производителей.
Данный сегмент компания заняла еще в 2001 г. и с тех времен жесткой
придерживается выбранного направления. Благодаря многолетней работе в
этой сфере специалистам MedHealthCare удалось наладить выгодное
партнерское сотрудничество с разными производителями диагностического
или же иного мед. оборудования. От надежности, точности и качества
медицинской аппаратуры, которой оснащаются специализированных,
государственные или же частные клиники, во многом зависит здоровье
пациентов.
Именно медицинское оборудование повышает авторитет профильных
учреждений, приносит им стабильность и позволяет проводить точнейшую
диагностику. Каталожный перечень MedHealthCare состоит из разных позиций
и предоставляет заинтересованной аудитории богатейший выбор
разнообразных аппаратов или же техники. Кроме этого он регулярно
пополняется новыми, более технологичными моделями. В MedHealthCare
желающим могут заказать разнообразные модели восстановленных или же
новых ультразвуковых сканеров. Внимание следует уделить и горячим
предложениями - демо-аппаратам.
Кроме этого MedHealthCare предлагает интересный выбор рентген-аппаратов,
алкотестеров, суточных мониторов, электрокардиографов, МРТ-аппаратов,
маммографов, противоожоговых средств. Все перечисленное оборудование
заинтересованные представители мед. учреждений смогут заказать по
наиболее доступной стоимости. При этом приобрести можно как новое, также
б/у оборудование, которое относится к экспертному классу. Техника,
имеющая наработку часов восстанавливается непосредственно на
заводах-производителях, где внимательно следят, чтобы она сохранила
первоначальную производительность и функциональность. А тестированием
восстановленной техники занимаются сервисные инженеры. Поэтому она
полностью готова к дальнейшей эксплуатации.
Благодаря восстановленному оборудованию клиники или же иные мед.
учреждения смогут с минимальными денежно-финансовыми затратами выполнить
оснащение объекта и добиться высочайшего уровня обслуживания. В
MedHealthCare можно заказать не только очередную единицу техники, но еще
и воспользоваться консультационными услугами по выбору оптимального
варианта оснащения. При этом учитывается специализация, формат,
существующий бюджет, поставленные задачи и функциональность мед.
учреждения. Монтаж такого оборудования на местах выполняется инженерами
сервис-центров производителей. Они самостоятельно выбирают лучшее
месторасположение в кабинетах, а также настраивают программное
обеспечение. Кроме этого каждый заказчик MedHealthCare может
рассчитывать на дальнейший гарантийный сервис приобретенного мед.
оборудования.