Машину лучше приобретать у официального дилера. Только они могут предложить официальную документацию, предоставить гарантии, сервисное обслуживание и удобные программы кредитования, лизинга или же трейд-ин. Если вы являетесь поклонником немецкого автомобильного бренда Volkswagen, лучше всего выбрать sever-vw.ru/purchase/available-cars/touareg_nf/, который предлагает своей клиентуре ряд преимуществ. Кроме всего прочего, любой потенциальный покупатель сможет здесь воспользоваться услугой тест-драйва и оценить преимущества выбранной модели на реальных дорогах



На веб-сайте дилера размещен конфигуратор, позволяющий создавать авто Volkwagen в соответствии с требованиями клиента. Здесь же находится карта дилеров, с помощью которого легко можно найти ближайший центр. А виртуальный кредитный калькулятор поможет рассчитать общую сумму, которая необходима для приобретения авто. Фольксваген-центр Северный предлагает своей клиентуре выгодные условия кредитования. Здесь действуют финансовые программы Фольксваген-Гарант и Фольксваген-Классик, участники которых могут воспользоваться льготными условиями кредитования. Например модели Туарег и Терамонт можно приобрести с кредитным процентом от 7.9.



Создана программа Фольксваген-Гарант Фольксваген Банком РУС. Она позволяет покупателю использовать остаточный процесс и возможность выкупа авто дилерским центром после окончания срока кредитования. Стоимость при этом определяется заранее. Участники данной программы смогут воспользоваться низкими ежемесячными платежами. Гарантом в этом случае выступает остаточный фиксированный платеж. Такая возможность предоставляет клиенту возможность выбрать авто более высокого класса или же с дорогой комплектацией, сохраняя при этом привычный для себя образ жизни.



Каждый участник программы может быть полностью уверен, что Центр непременно выкупит обратно приобретенную им модель. Для этого оформляется отдельная договорная документация перед приобретением нового авто. Как только срок кредитования будет исчерпан, любой покупатель сможет реализовать собственное авто дилеру или же воспользоваться услугой трейд-ин. Участникам программы Фольксваген-Гарант предоставляется уникальная возможность приобретения более дорогих авто, сохраняя при этом сумму платежа, которая будет аналогичной классического кредитования. Обращаясь к дилеру Фольксваген, вы сможете застраховать себя от непредвиденных рисков или же осложнений, получая авто непосредственно от производителя со всей необходимой сопроводительной документацией и гарантиями. Дилерский центр также предлагает профессиональное сервисное обслуживание любой модификации авто данной марки.

