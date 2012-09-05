Стекольные поверхности требуют особого ухода. Они отличаются хрупкостью и слабостью. Поэтому легко царапаются и повреждаются при механическом воздействии. Чтобы подобное не происходило и стекольные изделия служили долго, необходимо чистить их не обычной водой, а специальными смесями, которые можно приобрести в Grass-Rus. Онлайн-магазин предлагает заинтересованным покупателям огромный выбор профессиональной химии на любые случаи жизни. Поставляется она непосредственно производителями. Следовательно, и цены в онлайн-магазине довольно доступные. Здесь вы сможете отовариться без лишних трат и расходов, приобретая оригинальную продукцию.



Современные очистители стекол отличаются своей эффективностью. С их помощью можно устранить загрязнения любого происхождения. Достаточно лишь нанести смесь на поверхность и протереть мягкой губкой или же материей. В результате вы получите полностью очищенную поверхность. Онлайн-предлагает богатейший выбор очистителей стекол. Такие средства можно использовать для чистки стекольных, хромовых, пластиковых или же зеркальных поверхностей. Также идеально подходят они для чистки хрустальных, фарфоровых или же керамических изделий.



Некоторые средства допустимо использовать для чистки телевизионных или же компьютерных экранов. Успешно справятся они с задачей очистки торгового оборудования или же корпусной мебели. После такой очистки поверхности обретают антистатические свойства. Никакие царапины или же повреждения в процессе подобной очистки на поверхностях не остаются. Они прекрасно устраняют грязевые пятна, придавая изделиям первозданный блеск. Не образовываются на таких поверхностях и потеки или же разводы. Обеспечивается максимальная прозрачность стекольных поверхностей.



Чтобы использовать такие средства правильно, необходимо разобраться в способах их применения. Сначала средство распыляется на стекольную поверхность. При этом расстояние нужно сохранять в диапазоне 15-20 сантиметров. Затем обрабатываемая поверхность протирается мягкой тканью, которая не оставляет волокон. Растирку следует продолжать до момента, пока смесь не высохнет полностью. Также можно использовать бумажную салфетку. Использовать такие средства можно не только в квартирах или же частных особняках, но и в автомобилях. После протирки стекол специальными очистителями, будет предотвращено запотевания стекол, которое происходит по причине образования конденсата. С помощью таких средств можно легко удалить отпечатки пальцев, жир или же другую грязь. Они легко смываются, не оставляя разводов.

