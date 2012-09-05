После того как «подопытные» автомобили израсходовали топливо с присадками, замер максимальной тяги произвели вновь. Естественно, в баках было уже топливо без «возбудителя». Дело в том, что по заявленным показателям эти препараты способны очищать двигатель и систему впрыска, предотвращать образовавшиеся нагаров и отложений на иглах форсунок. Таким образом, они должны очистить топливную систему и увеличить максимальную тягу. BMW '89, которая эксплуатировалась на топливе с присадкой Redex Diesel Treatment, использовав 125 литров солярки, показала незначительный прирост тяги - всего на 1 кВт. В то же время вторая машина, «проглотившая» только 75 литров топлива с присадкой Liqui Moly Super Diesel Additiv показала прирост максимальной тяги на 5 кВт.

Пожалуй, на этом можно было бы остановиться. Но нет: мы решили продолжить исследования, и, закупив в магазинах еще несколько флаконов этих присадок, предложили водителям автомобилей продолжить эксперимент. Наши старания и упорство не прошли даром — на первом автомобиле после сжигания второй порции из 125 литров солярки максимальная тяга продолжала увеличиваться и достигла 75 кВт (+4 кВт).

А нот во втором случае дальнейшая эксплуатация автомобиля с присадкой Liqui Moly Super Diesel Additiv дополнительного эффекта не дала — максимальная тяга увеличилась всего до 71 кВт (+1 кВт).

Это говорит о том, что препарат Liqui Moly Super Diesel Additiv действует значительно быстрее, чем Redex Diesel Treatment — для того чтобы добиться при роста максимальной мощности в 5 кВт присадке Redex понадобилось сжечь на 175 литров топлива больше. Следовательно, очищающие свойства Liqui Moly Super Diesel Additiv более ярко выражены и проявляются втрое быстрее, чем у конкурента. С другой стороны, присадка Redex Diesel Treatment действует хоть и медленнее, но мягче, а следовательно требует постоянного применения. Однако, насколько выгодно использовать эти присадки с финансовой точки зрения?