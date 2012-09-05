Для обеспечения оптимального дозирования топлива при резком увеличении значения п система должна автоматически переключаться на показатель двигателя, характеризующий его динамические свойства (угловое ускорение коленчатого вала). Если систему оптимизировать по критерию удельного расхода топлива, то обеспечивается оптимальный режим, соответствующий минимуму функции ge =/fGT). При резком увеличении нагрузки система должна обеспечивать экстремальный режим, соответствующий максимальному значению функции е = f(GT). Поэтому может оказаться рациональным на установившихся режимах в качестве оптимизируемого параметра использовать не удельный расход топлива, а показатель, обратно пропорциональный ему, например, эффективный КПД.

В условиях эксплуатации как форма поверхности, так и ее расположение относительно координат ртр-абе не будут постоянны, а в зависимости от совокупности факторов, влияющих на оптимальный состав горючей смеси, будут деформироваться и „дрейфовать” с произвольной скоростью. И только одно свойство данной поверхности будет постоянным - наличие экстремальной точки, соответствующей максимальному значению Ле в произвольный момент времени.

То же характерно и для другой поверхности, представляющей собой геометрическое место точек, соответствующих значению суммарной токсичности отработавших газов. Данная поверхность более сложная. Величина IT имеет четко выраженный минимум. Определяющим фактором является минимальное значение IT, которое находится в зоне воспламенения горючей смеси. Заметим, что по мере обеднения горючей смеси (уменьшение ДGT) после прохождения минимума суммарная токсичность начинает возрастать (за счет оксидов азота), достигая максимума, после чего вновь начинает уменьшаться, проходя значения второго максимума, но это уже не существенно, поскольку горючая смесь при таких значениях а находится за нижним пределом воспламенения.