Организация деловых мероприятий предусматривает поиск подходящего помещения для проведения подобных встреч. Большие международные компании, как правило, имеют собственные конференц-залы, на территории которых можно организовать любое мероприятие. А вот представителям среднего и малого бизнеса приходится искать подходящие помещения для проведения лекций, презентаций, бизнес-тренингов и т.д. Одним из лучших вариантов помещения для организации деловых встреч является конференц зал отеля.

Преимущества организации встреч в отелях

Возможности современных отелей позволяют организовать мероприятия различного масштаба. Это могут быть съезды, тренинги, семинары, форумы и т.д. Удобство отелей заключается не только в наличии конференц-залов. Гостиницы также предоставляют возможность размещения гостей, которые приехали на встречу из другого города ил страны.

К преимуществам гостиниц также стоит отнести тот факт, что данные учреждения могут предоставить целый ряд сопутствующих услуг. Это может быть кейтеринг, техническое обеспечение и т.д. Не стоит забывать и о том, что у гостиницы есть все возможности для организации экскурсий по городу, проведения развлекательных программ и т.д.

Что можно организовать в гостинце

Условно мероприятия, которые можно провести в конференц-зале гостиницы, принято делить на 3 категории:

Крупные международные и межотраслевые выставки и форумы. В таких мероприятиях обычно участвует более 500 человек.

Средние мероприятия, в которых участвует не больше 150-200 человек. К этой категории можно отнести конференции, съезды и форумы.

Малые деловые встречи, рассчитанные на участие 10-50 человек. К этой категории принято относить съезды, совещания, переговоры и тренинги.

Критерии выбора отеля

При выборе отеля стоит учитывать 2 основных критерия: наличие конференц-зала и способность гостиницы вместить всех участников встречи. Дополнительно можно учесть и такие нюансы:

транспортную доступность отеля;

наличие фойе;

наличие вспомогательных помещений для хранения оборудования, которое необходимо для проведения бизнес-форума, тренинга или любой другой деловой встречи.

Остается добавить, что аренда конференц-залов в гостинице – это взаимовыгодное сотрудничество. Отель получает хорошую прибыль от аренды, а арендатор может рассчитывать на профессионализм организаторов и возможность размещения необходимого количества участников.



