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No One - бренд №1
25 Июля 2019
Теги: обувь

Одним из крупнейших обувных ритейлеров европейских марок на отечественном рынке сегодня считается мультибрендовый магазин известный потребительской аудитории под названием No One, который предлагает широчайший выбор товаров лучших производителей. Более четверти века компании удалось сохранить профессиональный статус индустрии, предоставляя потребителю высочайший уровень сервиса и качество. Если вы ищете брендовую обувь москва, непременно должны заглянуть в каталожный список онлайн-магазина и ознакомиться с представленным здесь ассортиментным рядом.

Сегодня коллекция No One представлена более чем 90 европейскими марками, среди которых можно выделить Вивьен Вествуд, Стюарт Вейцман, Серджио Росси, Роберто Кавалли, Rocco P, Карл Лагерфилд, Премиата, MSGM, Джузеппе Занотти, Fratelli Rossetti, Фаби, Coccinelle, Казадеи, Cerruti 1881, Blumarine, Барракуда, AGL и Баллин. Кроме продукции перечисленных обувных марок вы непременно столкнетесь здесь с другими громкими именами, приводящими поклонников моды в настоящий экстаз. Особенно следует выделить мужские коллекции. В No One представлены все размеры мужской обуви лучших брендовых производителей.

Кроме онлайн-версии магазина компании имеет огромную сеть реальных бутиков, разбросанных по всей страны. Приобрести такую обувь вы сможете даже в Красноярске. Общее количество оффлайн-магазинов достигает восемнадцати, а число монобрендовых бутиков, в которых представлены ведущие европейские марки, составляет пятьдесят. В каждом из них вы сможете приобрести любые виды обуви, в том числе мужские кроссовки цена которых приятно удивит. Для облегчения процесса выбора и приобретения обувных изделий, а также разнообразных аксессуаров, компания запустила онлайн-магазин.

Отныне итальянскую обувь или же аксессуары премиального сегмента можно заказать дистанционно. Каталожный перечень товарных позиций здесь постоянно обновляется. Заказчикам предлагается оперативная доставка в любой из регионов или же городов страны. Кроме этого они могут предварительно примерить интересующие модели. No One также постоянно проводит специальные акции, предлагая клиентуре особые привилегии. Поэтому каждое посещение интернет-магазина для потребителя становится настоящим удовольствием. Компания успешно запустила категорию Журнал, в которой регулярно размещаются подпорки актуальных обувных моделей, свежие новости, а также интервью с представителями ведущих брендов.

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