Serena

Среди универсалов повышенной вместимости Serena относится к самым малым. Автомобиль имеет довольно высокий (1840 мм), но узкий кузов (его ширина-1710 мм). Когда в салоне располагаются восемь человек, то о багаже следует забыть, его негде разместить. Гамма двигателей включает 2,3-литровый дизель мощностью 75 л.с., а также два бензиновых агрегата мощностью 97 и 126 л.с. Бамперы и фары в ближайшее время будут слегка изменены

Patrol

Поскольку в 1997 году предстоит смена моделей, уже сейчас из большой серии этих полноприводных универсалов исключены два варианта. Пятидверный Patrol предлагает просторный салон, однако для езды по тяжелой пересеченной местности короткобазный трехдверный вариант более пригоден. Оба автомобиля - довольно массивны. 2.8-литровый 6-цилиндровый турбонаддувный дизель мощностью 115 л.с. работает относительно шумно и не особенно экономично.

Модели для Японии

Как и все японские производители, Nissan предлагает на отечественном рынке значительно большую гамму автомобилей, чем в экспортной программе. Однако большинство моделей является модификациями и вариантами основных семейств производственной программы. Sentra и Pulsar, а также купе Lucino, используют, например, шасси от Aimera. А на несколько большей платформе Primera созданы универсал Avenir и хардтоп-седан Bluebird. В то же время модели Laurel, Leopard и Skyline продолжают традиционную концепцию верхнего среднего класса классической компоновки с приводом задних колес. В семействе Skyline, кроме четырехдверных автомобилей, есть привлекательное купе, носящее название GT-R с турбонаддувным 2,6-литровым двигателем V6 мощностью 280 л.с. После прекращения выпуска модели President вершиной производственной программы Nissan является модель Cima - первая японская машина с боковыми подушками безопасности. В секторе универсалов повышенной вместимости Nissan лидирует с компактной Prairie и несколько большим Quest, который создан в сотрудничестве с Ford. Среди полноприводных машин, предназначенных для развлечения и отдыха, роль такового взял на себя Rasheen. Однако этот новый автомобиль более соответствует Ford-Explorer.