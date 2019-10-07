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Неприятности, грозящие владельцам Mazda 626
13 Февраля 2020
Теги: авто

Несмотря на то что на Mazda 626 устанавливались моторы того же объема, по конструкции силовые агрегаты «кореянки» «японки» неидентичны и это надо учитывать при подборе запчастей «на глазок».

Неприятностью, грозящей владельцам Mazda 626 является перегрев двигателя, обусловленный несколькими причинами. Во-первых, нередки случаи течи охлаждающей жидкости из-под различных патрубков, во-вторых, мелоко ячеистое строение радиатора приводит к тому, что он очень быстро забивается отечественной дорожной грязью и тополиным, ну а в-третьих, иногда выходит из строя термостат. Надо отметить, что кратковременный перегрев обычно не приводит к таким фатальным последствиям, характерным Для большинства современных автомобилей, как поведенная иди треснувшая головка блока цилиндров и прочие «радости». Но при прочих равных наиболее тяжело переносит перегрев 1,8-литровый мотор. Кроме того, среди неприятностей, которые способны принести моторы, зафиксированы случаи выхода из строя распределителя зажигания и иммобилайзера. Последнее проявляется следующим образом: однажды автомобиль перестает заводиться, и, если не знать специального кода и порядка его введения, то путь один — на фирменную сервисную станцию.

В целом же двигатели, устанавливавшиеся на Clarus, надежны и обладают приличным ресурсом. Правда, при пробеге более 150тыс. км они замасливаются снаружи, так как к этому времени многие сальники и прокладки теряют эластичность. Хотя, если перед продажей мотор помыли (что надо делать с особой аккуратностью), он некоторое время будет выглядеть вполне опрятно.

 

 


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