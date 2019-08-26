Каждый представленный в онлайн джойказино игровой автомат имеет определённую структуру, а именно – количество линий и барабанов. Структурные характеристики игровых автоматов играют важную роль: они влияют на вероятность выигрышей, шансы на выпадение призовых комбинаций, обуславливают необходимый для игры бюджет. Вот почему так важно задавать оптимальные настройки в слотах, в которых такая возможность предусмотрена.

Структурно игровые автоматы в Джойказино могут отличаться по количество линий выплат и числу катушек с символами. В зависимости от политики производителей, в разных слотах могут быть предусмотрены разные структурные характеристики, на которые можно или нельзя повлиять. Ознакомиться с особенностями популярных слотов Новоматик можно на сайте Джойказино. Как правило, настройке может подлежать только одна структурная характеристика игровых автоматов – это количество линий выплат. В некоторых слотах для управления этим важным параметром предусмотрена одна кнопка с дополнительными клавишами «+» и «-». Но чаще всего на панели управления можно увидеть серию клавиш Lines с различными цифровыми значениями, которые показывают, как много линий выплат вводит в игру соответствующая кнопка. Чтобы осуществить настройку структуры, достаточно просто выбрать клавишу с нужным количеством линий выплат. Обычно в игру можно ввести от одной полосы, тогда как максимальное количество зависит от базовых структурных характеристик игрового автомата. К примеру, в слотах с 9-ю полосами в игре может участвовать от 1 до 9 линий выплат, при размещении ставок на которых они смогут приносить денежные призы при выигрышах.

Существует определённая категория игровых автоматов Джойказино, в которых возможность настройки структурных характеристик не предусмотрена. Это, как правило, классические слоты старой школы, отличительным признаком которых является фруктово-ягодная символика и упрощённая структура. Как правило, в классических одноруких бандитах заложен набор из фиксированного количества линий выплат и барабанов с нарисованными на них различными изображениями. Общее количество линий выплат в слотах старой школы в большинстве случаев составляет пять. Что касается барабанов, то их, как правило, три. Для азартных игроков это значит, что совокупный размер ставки на прокрутку будет складываться из удельных ставок на все пять полос, а выигрывать денежные призы можно при одновременном выпадении трёх любых одинаковых символов в пределах одной линии выплат. Классические слоты с фиксированными линиями и барабанами не содержат инструментов настройки структуры.



