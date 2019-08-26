На
протяжении последних десяти лет мы тяжело трудились для того, чтобы
создать современный и эффективный сервис помогающий зависимым
преодолевать тягу к пристрастиям, при этом живя полной и счастливой
жизнью.
На первом месте для нас всегда была безопасность, мы следуем высоким европейским и израильским стандартам лечения аддикций и регулярно повышая уровень предоставляемых услуг.
Наркологическая
клиника предлагает лечение алкоголизма и наркомании врачами наркологами,
которые способны оказать зависимому от алкоголя и наркотиков человеку
высококвалифицированную наркологическую помощь, включая помощь нарколога
на дому и лечение в стационаре наркологической клиники.
Если есть
проблема с зависимостью - обращайтесь к проверенным специалистам.
Работаем круглосуточно и без выходных. Подбираем индивидуальную
программу каждому.
Нарколог подберёт индивидуальный состав
препаратов и курс лечения алкоголизма и наркомании. При вызове нарколога
Вы получаете - визит врача нарколога, вывод из запоя, капельницу на
дому, лечение алкоголизма, индивидуальный подбор препаратов, очищение от
алкоголя и продуктов распада алкоголя в организме, кодирование от
алкоголизма, лечение наркомании, курс реабилитации, анонимность.
Опытные специалисты. Медикаментозным путем убираем все симптомы интоксикации. Многолетний опыт работы. Приедем в Течении 30 мин.
Не откладывайте на потом, прямо сейчас позвоните и спасите жизнь себе или своему близкому. Вы не одни. У нас есть решение проблемы - больше информации по ссылке.