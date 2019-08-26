На протяжении последних десяти лет мы тяжело трудились для того, чтобы создать современный и эффективный сервис помогающий зависимым преодолевать тягу к пристрастиям, при этом живя полной и счастливой жизнью.

На первом месте для нас всегда была безопасность, мы следуем высоким европейским и израильским стандартам лечения аддикций и регулярно повышая уровень предоставляемых услуг.



Наркологическая клиника предлагает лечение алкоголизма и наркомании врачами наркологами, которые способны оказать зависимому от алкоголя и наркотиков человеку высококвалифицированную наркологическую помощь, включая помощь нарколога на дому и лечение в стационаре наркологической клиники.



Если есть проблема с зависимостью - обращайтесь к проверенным специалистам. Работаем круглосуточно и без выходных. Подбираем индивидуальную программу каждому.



Нарколог подберёт индивидуальный состав препаратов и курс лечения алкоголизма и наркомании. При вызове нарколога Вы получаете - визит врача нарколога, вывод из запоя, капельницу на дому, лечение алкоголизма, индивидуальный подбор препаратов, очищение от алкоголя и продуктов распада алкоголя в организме, кодирование от алкоголизма, лечение наркомании, курс реабилитации, анонимность.



Опытные специалисты. Медикаментозным путем убираем все симптомы интоксикации. Многолетний опыт работы. Приедем в Течении 30 мин.



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