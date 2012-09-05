Направляющее действие проезжей части особенно сильно проявляется при устройстве краевых полос и нанесении на покрытие осевых и краевых линий разметки. Отличаясь по цвету от основного покрытия, эти линии оказывают эффективное направляющее действие в пределах зоны непосредственной видимости, образуя своеобразные «рельсы», по которым скользит взгляд водителя.

Особенно значителен эффект направляющих полос ночью и в условиях недостаточной видимости при тумане. Правильно нанесенные разграничительные линии четкостью и плавностью своих очертаний способствуют улучшению эстетических качеств дороги. Однако в климатических условиях большей части СССР эффективность краевых полос и разграничительных линий существенно снижается в дождливые периоды при наличии грязи на покрытии и почти полностью прекращается в течение нескольких зимних месяцев, когда проезжая часть покрыта снегом.

Хорошо ориентирующую цепь опорных точек, скользя по которым взгляд водителей оценивает общее направление дороги, создают установленные на обочине указательные столбики и ограждения барьерного типа. Особенно эффективно действие таких ограждений в ночное время, если они снабжены полосками светящейся фольги или отражательными стеклами (катафотами), цвет и форма которых различны на разных сторонах дороги.

Действие направляющих столбиков распространяется на меньшее расстояние, чем придорожных посадок, но весьма эффективно. Однако при частой установке на большом протяжении направляющие столбики начинают утомлять водителей своей монотонностью.