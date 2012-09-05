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На все случаи
14 Августа 2019
Теги: авто

Основное «кольцо» «Контидрома» — высокоскоростная овальная трасса, предназначенная для тестирования шин со значением индекса скорости 200 км/час. 59-градусный бенкинг позволяет разогнать машину до 250 км/час и выше практически без бокового сопротивления, но при этом нагрузка на шины — и на паши позвоночники! — надо сказать, была не шуточная. Но стоит уточнить — здесь тестируются массовые шины, специальная продукция, рассчитанная на скорости до 400 км/час, испытывается на спецполигоне Nardo в Италии.

Flo овал — это лишь внешнее, броское кольцо «Контидрома». На самом деле все самое интересное находится внутри него — это и две трассы активной управляемости, внедорожный участок, две трассы с крутыми поворотами (про верка устойчивости автомобиля и аквапланирования), кольцо для испытания шин на прочность, трасса с монорельсом для проверки тормозных качеств шины, специальная трасса проверки шумности шин с различными типами дорожного покрытия... На последней, кстати, испытывается не только шумность резины. так сказать, для водителя — внешние датчики шума, установленные на трассе, оценивают комфортность шины и для окружающей среды.

Мы планируем

Жалко, на всем этом великолепии нам не удалось покататься самостоятельно — только в качестве пассажиров. Но и того, что вытворял наш пилот, было вполне достаточно, чтобы убедиться: тестирование шин на «Контидроме» — это отнюдь не формальность. Чего только стоит играючи исполненное нашим пилотом упражнение на изучение свойств аквапланирования на так называемой «Трассе с крутыми поворотами»!


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