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На людях не пить!
20 Июня 2020
Теги: авто

С появлением в Ferrari Кими Райкконена Скудерии пришлось озаботиться непривычной для команды проблемой. Свободное время 27-летний финн предпочитает проводить в ночных клубах — в компании друзей и большого количества спиртного. В прошлые годы босс Райкконена ло МакЛарену Рон Деннис не раз хватался за голову, узнавая о художествах своего подопечного из желтой прессы — с живописными фотографиями звезды Ф-1, обнимающейся со столбом по выходе из очередного бара...

Однако Ferrari, избалованная благопристойным поведением Михаэля Шумахера (тот позволял себе отрываться на всю катушку только роз 8 год, завоевывая очередной чемпионский титул), фигурировать на первых полосах таблоидов не желает. И требует от финна если уж кутить, то в местах, недоступных для папарацци. Да. финны любят время от времени выпить как следует, — признает Жан Тодт. — Но теперь Райкконен пилот Ferrari, и к нему будеї повышенное внимание прессы. А потому, если он захочет пропустить стаканчик с друзьями, мы будем настоятельно просить его делать это в приватной обстановке.

Но Кими в Ferrari все равно нравится больше, чем в МакЛарене. Когда я впервые приехал на фабрику Скудерии и на тесты, то заметил, что атмосфера очень отличается от МакЛарена. Она очень теплая, похожая на семейную. Даже когда кипит напряженная работа, все раскрепощены и работают с удовольствием.


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