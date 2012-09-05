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На что обратить внимание, выбирая ковролин
19 Марта 2024
Теги: ковролин

ковролин в москве floordealer.ru

Ковролин представляет собой напольное покрытие, имеющее прочную основу, которая долго служит, поглощает шумы и сохраняет тепло. Состоит из нескольких слоев с ворсом и закрепляющим слоем. Тут ковролин в москве реализуется в рулонах различной ширины, поэтому всегда можно купить нарезку, соответствующую габаритам пространства. Если говорить о фактуре, чаще всего она с мелким рисунком.

При выборе покрытия, важно ориентироваться на следующие моменты:

  • плотность. Чем плотнее материал, тем дольше он прослужит. Лучше выбирать варианты с плотностью от 1000 до 1500 г/м²;
  • тип ворса. Изделия могут быть с коротким, полушерстяным или шерстяным ворсом. Последний отличается высокой стойкостью к истиранию, однако он дороже;
  • устойчивость к загрязнениям. Оптимальным решением станет ковролин, изготовленный из синтетических волокон. Он обладает антистатическими свойствами и легко очищается;
  • звукоизоляция. Покрытие способно значительно снизить уровень шума, поэтому для помещений, где тишина имеет решающее значение (например, спальня или рабочий кабинет), следует выбирать вариант с высокой звукоизоляцией;
  • цветовая гамма и дизайн. Ковролин должен гармонично сочетаться с интерьером помещения. Выбирайте цвет, который будет нейтральным и универсальным, чтобы не выбивался из общего стиля;
  • экологичность. При покупке изделия стоит обратить внимание на его экологические характеристики и наличие сертификатов качества;
  • цена. Ценовые категории варьируются. Чтобы получить достойный продукт по разумной цене важно найти баланс между качеством и стоимостью.


Тонкости укладки

ковролин в москве floordealer.ru

Приобретая здесь ковролин для дома, важно подумать о том, кто будет его укладывать. Дело в том, что этот процесс требует определенных навыков и знаний:

  • подготовка. Поверхность должна быть чистой, сухой и ровной. Для этого необходимо удалить старое покрытие, очистить площадь от грязи, пыли и мусора. Не лишним будет удалить трещины или выпуклости;
  • разметка поможет определить точное место укладки к и избежать ошибок при резке. Важно иметь при себе строительную рулетку и маркировочную ленту. Хорошо будет принять к сведению особенности помещения, например, наличие углов или стен, чтобы правильно распределить ковролин;
  • фиксация. Осуществляется с помощью клея или двусторонней ленты. Клей используется для надежной фиксации, а двусторонняя лента позволяет временно закрепить изделие и в случае необходимости без проблем снять его.

После фиксации следует проверить, насколько ковролин ровно уложен. Для этого можно использовать рулетку или уровень. Если будут обнаружены неровности, их можно исправить с помощью специальных инструментов, таких как секции или плиты.


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