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Моторные капитаны
5 Февраля 2019
Теги: авто

Есть три типа моторных судов, которыми нам, гражданам РФ, разрешено управлять: гидроцикл, мотолодка и катер. «Права» выдают по окончании специальных «моторных» курсов, которые существуют в школах водителей маломерных судов. Экзамены, состоящие из теории и практики, принимает ГИМС. Водные: «права» имеют три категории. Мы выберем желаемую, и соответствующая ( пометка украсит наше удостоверение.; Пометок три. ВП - внутренние пути, то есть все несудоходные водоемы. ВВП - внутренние водные пути. То есть реки и озера, в которых плавают не только маломерные, но и другие суда, а также . прибрежные морские воды. И, наконец,: МП - морские пути. Эта последняя пометка предполагает самую объемистую программу курса. Помимо прочего, нужно ; изучать «Международные правила предупреждения столкновений судов в море». «Моторный» курс стоит 7-15 тыс. руб., в зависимости от того, насколько полным он будет - выберем мы себе одну категорию или сразу решим учиться на две.

Далеко на выходные не уплывешь, но пройдет не один год, прежде чем нам наскучат окрестности Москвы. Если прицепа нет, и яхта располагается на стоянке, в качестве «порта приписки» стоит выбрать яхт-клуб на севере и северо-западе области. Отсюда мы можем путешествовать вверх по Каналу им. Москвы, который проходит через Клязьминское. Пяловское, Пестовское, Икшинское водохранилища. На быстром судне мы даже доберемся до Иваньковского водохранилища, известного под именем Московского моря. Здесь есть сотни необитаемых островов и можно вдоволь нырять в поисках местной Атлантиды - уездного городка Корчева, затопленного в 1932 году в связи со строительством Канала.

Именно такие путешествия станут нашими начальными классами, хотя порой будет казаться, что экзаменатор подсунул билеты из взрослой программы. В ближних озерах можно запросто сесть на мель и поймать внезапный шквалистый порыв, способный изорвать парус. А плотность отдыхающих такова, что новичок быстро учится естественному для тертого капитана чувству - ненависти к гидроциклистам и навыку уворачиваться от них. Эти люди далеко не всегда имеют «права» и часто не подозревают, что на воде действуют определенные правила. От безразличия или из озорства они могут прислать в борт вполне океанскую волну.

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