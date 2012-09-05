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Могут примерзнуть!
13 Июня 2019
Теги: авто

Кузов модели при нормальном состоянии лакокрасочного покрытия хорошо сопротивляется коррозии, но, если железо было повреждено в результате аварии и восстановлено на сервисе «средней руки», ржавчина не заставит себя долго ждать. Однако типично слабое в плане коррозии место у кузова все же имеется — это кромки колесных арок, на которые следует обратить пристальное внимание при покупке подержанного экземпляра. Еще есть одна особенность кузова, а точнее его уплотнителей, проявляющая себя только зимой. Так, практически всеми владельцами отмечены неоднократные случаи примерзания дверей к их уплотнителям, вероятность появления чего возрастает при резком перепаде температур или посещении автомойки.

Уровень оснащения машин разных комплектаций очень отличается. Так, в простейшей версии (до рестайлинга) автомобиль напоминает «Жигули», ибо в нем нет ничего, но такие пустые машины — редкость. Как правило, средняя по уровню «фарша» Cordoba может похвастаться минимальным электропакетом, центральным замком, гидроусилителем руля и регулируемой рулевой колонкой, водительской подушкой безопасности. Самые же богатые экземпляры оснащены по полной программе (разумеется, с учетом класса).

У пострестайлинговых автомобилей в салоне в глаза бросается жидкокристаллический дисплей на центральной консоли, отображающий режим работы системы отопления и вентиляции, аудиосистемы, текущее время и забортную температуру.


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