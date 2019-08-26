Отделение Pontiac концерна General Motors выпускает в основном спортивные модели. Однако технически автомобили Pontiac мало чем отличаются от легковых машин других марок, производимых концерном. Очередной модельный год Pontiac встречает с новым универсалом повышенной вместимости Trans Sport, который получил заурядную внешность в отличие от своего предшественника. Все легковые машины отделения с 1996 года оснащаются новка 3- или 4-ступенчатой автоматической коробки передач. На более старые автомобили подходит коробка передач Камаз. Заказать ее можно в интернет-магазине КамТех по доступной цене.

Grand Ат

Этот автомобиль со спортивными амбициями предлагается с кузовами "седан'' и “купе". Покупатель может выбрать модель с двигателем 4-цилиндровым Quad Four, рабочий объем которого был повышен с 2,3 до 2,4 л, и эластичным V6. V-образная "шестерка" так называемого "большого двигательного конструктора” системой DRL (Daytime running lights - "Включение в дневное время габаритных огней”).

Sunfire

Привлекательный дизайн и умеренная цена - это то, чем автомобиль может привлечь внимание молодых покупателей. У отделения Pontiac такой желанной моделью является Sunfire с кузовами “седан", "купе" или "кабриолет”. Ее компоновка с поперечно расположенным силовым агрегатом соответствует общепринятому в General Motors стандарту. Базовым двигателем является верхнеклапанная “четверка” рабочим объемом 2,2 л, которая применяется и на других моделях концерна. Более требовательные клиенты могут заказать 4-цилиндровый 2.4-литровый 16-кпапанный двигатель. разработанный другим отделением - Oldsmobile. Стандартная коробка передач на Sunfire - механическая 5-ступенчатая.

General Motors рабочим объемом 3,1 л имеет обычный штанговый привод клапанов и развивает мощность всего на 6 л. с. больше, чем 4-цилиндровый мотор. Однако она отличается большим крутящим моментом на малых оборотах и поэтому работает только с автоматической 4-ступенчатой коробкой передач. Четырехцилиндровый двигатель может работать как с автоматической, так и механической 5-ступенчатой коробкой.