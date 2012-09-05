Модели описанного типа дают представление о плавности намечаемого решения, но не обеспечивают возможности его улучшения. Для последней цели очень удобны раздвижные модели, предложенные проф. В. Веселы и канд. техн. наук В. Б. Ивасиком в Высшем техническом училище г. Брно (ЧССР). Модель готовят из набора поперечных профилей, устанавливаемых при помощи подставок в соответствии с проектным планом и профилем дороги. Для сборки модели участка на сдвинутых столах под прецизионный нивелир укладывают чертежные доски, на которых размечают в масштабе 1:100 план трассы и места установки поперечников.

Поперечники ставят по нивелиру и по отвесу в проектное положение. Поперечные профили имеют прорези, соответствующие осевой и краевым разграничительным линиям. В них закладывают длинные гибкие полосы пластика сечением 3X5 мм, придающие модели характер единства и непрерывности. Собранные модели фотографируют. Для большей резкости изображения поперечники окрашены в матовый черный цвет, а грани — в белый; боковые поверхности пластмассовых полос— черные, верхняя поверхность — белая.

Для построения участка требуется до 150 профилей. Если плавность дороги неудовлетворительна, ее улучшают, изменяя положение поперечных профилей. Удачное сочетание элементов трассы обычно удается найти только после нескольких попыток и, например в случае, показанном выше, устранение усадки в продольном профиле привело к появлению кажущегося излома трассы в плане, для устранения которого потребуется увеличение радиуса кривой. Опыт показывает, что при наличии приспособленного помещения для установки модели участка анализ его плавности и поиск опытным путем наилучшего сочетания элементов занимает около 4 ч работы двух инженеров. В некоторых случаях при сложных развязках устраивают модели большой величины.