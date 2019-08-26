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Модели от Chevrolet
29 Октября 2019
Теги: авто

Отделение Chevrolet входит в концерн General Motors и производит большей частью недорогие массовые автомобили, продаваемые с большим успехом. По объемам продаж легковых автомобилей в США Chevrolet традиционно занимает второе место, уступая первенство лишь Ford. Программа выпуска моделей Chevrolet широка: от скромного автомобиля малого класса до роскошного большого седана. В этом году отделение Chevrolet прекращает выпуск заднеприводных "дорожных крейсеров" Caprice и Impala SS без какой- либо замены. Значительную часть производственной программы отделения Chevrolet составляют грузопассажирские автомобили, к которым относят универсалы Blazer. Tahoe и Suburban, две серии пикапов, а также большие фургоны (микроавтобусы) Astro и Express. Модель Chevrolet-Express появилась в 1996 году. Она создана на шасси пикапа "С/К”. Полная масса машины достигает 4536 кг при грузоподъемности до 1850 кг. Express удовлетворит любителей простора и комфорта.

Cavalier

Модель Chevrolet-Cavalier появилась на рынке в совершенно новом виде еще в 1995 году. Эта переднеприводная машина предлагается в виде седана, купе и кабриолета в нескольких комплектациях, а благодаря умеренной цене относится к бестселлерам в программе моделей Chevrolet. Базовый вариант автомобиля оснащен 2,2-литровым верхнеклапанным 4- цилиндровым двигателем. По заказу предлагается более мощная 2,4-литровая "четверка" с двумя верхними распределительными валами и четырьмя клапанами на каждый цилиндр. Спортивный вариант модели Cavalier носит обозначение “Z24".

Corsica

Четырехдверный седан Corsica - подчеркнуто консервативен по форме и впервые поступил на рынок еще в 1987 году. Помимо стандартной 2,2-литровой "четверки" с автоматической коробкой передач, предлагается V-образный 6-цилиндровый двигатель рабочим объемом 3,1 л. Chevrolet-Corsica постоянно усовершенствуется. Однако конкуренция на рынке сбыта компактных автомобилей (по американской классификации) является такой ожесточенной, что со временем будет все труднее привлекать покупателей к давно выпускающейся модели.


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