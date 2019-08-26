Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Модели от Buick




Модели от Buick
8 Ноября 2019
Теги: авто

Отделение Buick концерна General Motors привлекает, прежде всего, тех покупателей, которые хотят приобрести роскошные автомобили в классическом американском стиле за приемлемую цену. Так, например, уровень комплектации модели Park Avenue лишь немногим уступает представителям Cadillac. Стиль многих моделей Buick остается консервативным, хотя в большом семействе отделения есть и вполне современные по дизайну автомобили - Century, Riviera. “Дорожным крейсером" Buick является заднеприводный Roadmaster с V-образным 8-цилиндровым двигателем. В этом году Roadmaster, как и его “собратья” Cadillac Brougham и Chevrolet Caprice, будет снят с производства. Модель стала жертвой рационализации. На заводе в Арлингтоне (штат Техас), где изготовлялись Buick-Roadmaster, налаживается выпуск пикапов.

Skylark

Buick Skylark будет лишь немногим отличаться от автомобилей предыдущего модельного года. Изменения коснуться решетки радиатора с вертикальными ребрами (появится на ней и эмблема отделения), галогенных фар, стояночных фонарей и указателей поворота, а также по-новому оформленных бамперов (одного цвета с кузовом) и облицовок. Модель Skylark выпускается с кузовом “седан” или “купе” в различных комплектациях. Клиенту на выбор предлагается 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 2.4 л или 3,1-литровая V-образная “шестерка”. Занимаетесь грузоперевозками? 3pl провайдеры предоставят полный комплекс логистического обслуживания и сэкономят ваше время и деньги.

Century

Buick-Century предлагается в этом году в совершенно новом виде. Угловатый кузов, спроектированный в начале 80-х, заменен “аэродинамическим” (аэродинамическому дизайну сегодня отдают предпочтение все американские автопроизводители). Предложение фирмы пока ограничивается только четырехдверным седаном. Позднее должен появиться универсал. В отличие от предшественника, на который устанавливался 4-цилиндровый двигатель, Buick Century оснащается V-образной “шестеркой” рабочим объемом 3,1 л.

Regal

Модель Regal отделения Buick относится также к среднеразмерным автомобилям и предлагается с кузовами "седан” и “купе”. Клиент может выбрать вариант с базовой V-образной 3,1- или 3,8-литровой “шестеркой”. Тяговое усилие от двигателя передается к передним ведущим колесам через автоматическую 4-ступенчатую коробку передач. В новом модельном году автомобиль затронули изменения — некоторое увеличение жесткости подвески колес, усиление кузова и его несущих элементов. Возможно улучшения могут показаться незначительными, однако они изменили характеристику поведения автомобиля на дороге.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Citroën Франция - . (+48)
Автомобильные коврики на заказ... - . (+55)
Первый официальный дилерский ц... - . (+64)
Автосалон Altera - самые выгод... - . (+72)
Обзорность дороги... - . (+55)
Chevrolet Corvette - классика ... - . (+124)
Модели от Chevrolet - . (+142)
BMW ALPINA Германия - . (+131)
Вальяжный родстер... - . (+296)
Автозайм под ПТС - . (+156)
Запчасти Mazda - . (+148)
Porsche Boxster - . (+142)
АвтоВАЗ модернизирует серийные... - . (+121)
Авто светодиоды - . (+143)
ТД Масленка - правильный выбор... - . (+160)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 3 часа назад
Автошоу в Киеве 2012... - Позавчера
Порт Байкал (путеводитель)... - 7 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
Иркутск (путеводитель)... - 23:49, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке