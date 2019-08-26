Отделение Buick концерна General Motors привлекает, прежде всего, тех покупателей, которые хотят приобрести роскошные автомобили в классическом американском стиле за приемлемую цену. Так, например, уровень комплектации модели Park Avenue лишь немногим уступает представителям Cadillac. Стиль многих моделей Buick остается консервативным, хотя в большом семействе отделения есть и вполне современные по дизайну автомобили - Century, Riviera. “Дорожным крейсером" Buick является заднеприводный Roadmaster с V-образным 8-цилиндровым двигателем. В этом году Roadmaster, как и его “собратья” Cadillac Brougham и Chevrolet Caprice, будет снят с производства. Модель стала жертвой рационализации. На заводе в Арлингтоне (штат Техас), где изготовлялись Buick-Roadmaster, налаживается выпуск пикапов.

Skylark

Buick Skylark будет лишь немногим отличаться от автомобилей предыдущего модельного года. Изменения коснуться решетки радиатора с вертикальными ребрами (появится на ней и эмблема отделения), галогенных фар, стояночных фонарей и указателей поворота, а также по-новому оформленных бамперов (одного цвета с кузовом) и облицовок. Модель Skylark выпускается с кузовом “седан” или “купе” в различных комплектациях. Клиенту на выбор предлагается 4-цилиндровый двигатель рабочим объемом 2.4 л или 3,1-литровая V-образная “шестерка”. Занимаетесь грузоперевозками? 3pl провайдеры предоставят полный комплекс логистического обслуживания и сэкономят ваше время и деньги.

Century

Buick-Century предлагается в этом году в совершенно новом виде. Угловатый кузов, спроектированный в начале 80-х, заменен “аэродинамическим” (аэродинамическому дизайну сегодня отдают предпочтение все американские автопроизводители). Предложение фирмы пока ограничивается только четырехдверным седаном. Позднее должен появиться универсал. В отличие от предшественника, на который устанавливался 4-цилиндровый двигатель, Buick Century оснащается V-образной “шестеркой” рабочим объемом 3,1 л.

Regal

Модель Regal отделения Buick относится также к среднеразмерным автомобилям и предлагается с кузовами "седан” и “купе”. Клиент может выбрать вариант с базовой V-образной 3,1- или 3,8-литровой “шестеркой”. Тяговое усилие от двигателя передается к передним ведущим колесам через автоматическую 4-ступенчатую коробку передач. В новом модельном году автомобиль затронули изменения — некоторое увеличение жесткости подвески колес, усиление кузова и его несущих элементов. Возможно улучшения могут показаться незначительными, однако они изменили характеристику поведения автомобиля на дороге.