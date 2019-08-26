Omega

В 1997 году конструкторы Opel не намерены вносить кардинальные изменения в автомобили Omega. Как и ранее, программа Omega состоит из двух модификаций с кузовами “седан" и “универсал". Причем практичный грузопассажирский вариант пользуется большой популярностью. Гамма двигателей включает два бензиновых 4-цилиндровых мощностью 115 и 136 л. с. и три 6-цилиндровых: рядный-рабочим объемом 2,5 л с турбонаддувом мощностью 130 л. с. (разработан фирмой BMW), V6 рабочим объемом 2,5 и 3.0 л мощностью 170 и 210 л. с. соответственно.

Просторный и комфортабельный салон, надежные ездовые качества, богатая комплектация, высокая пассивная безопасность.

Скромный дизайн кузова, сильный нагрев салопа солнечными лучами.

Tigra

Две специальные модификации так называемой Color Line являются единственными новинками серии Tigra, выпускающейся в Испании. Оригинальные малышки на шасси Opel Corsa - лидеры в своем классе на испанском автомобильном рынке. Итак, модификация Ardenblau (Синева Арденн) кроме особого лакового покрытия кузова демонстрирует особо мягкие сиденья и алюминиевые колеса. Rio Verde (Зелень Рио) имеет алюминиевые колеса, сиденья с кожаным покрытием, проигрыватель компакт-дисков, центральную блокировку дверных замков, противотуманные фары.

Отличная управляемость, хорошая динамика, богатая комплектация, высокая пассивная безопасность, привлекательная иена.

Сильный нагрев салона солнечными лучами, тесный салон, шум двигателя при высоких оборотах.