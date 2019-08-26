Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Модели Opel




Модели Opel
30 Ноября 2019
Теги: авто

Omega

В 1997 году конструкторы Opel не намерены вносить кардинальные изменения в автомобили Omega. Как и ранее, программа Omega состоит из двух модификаций с кузовами “седан" и “универсал". Причем практичный грузопассажирский вариант пользуется большой популярностью. Гамма двигателей включает два бензиновых 4-цилиндровых мощностью 115 и 136 л. с. и три 6-цилиндровых: рядный-рабочим объемом 2,5 л с турбонаддувом мощностью 130 л. с. (разработан фирмой BMW), V6 рабочим объемом 2,5 и 3.0 л мощностью 170 и 210 л. с. соответственно.

Просторный и комфортабельный салон, надежные ездовые качества, богатая комплектация, высокая пассивная безопасность.

Скромный дизайн кузова, сильный нагрев салопа солнечными лучами.

Tigra

Две специальные модификации так называемой Color Line являются единственными новинками серии Tigra, выпускающейся в Испании. Оригинальные малышки на шасси Opel Corsa - лидеры в своем классе на испанском автомобильном рынке. Итак, модификация Ardenblau (Синева Арденн) кроме особого лакового покрытия кузова демонстрирует особо мягкие сиденья и алюминиевые колеса. Rio Verde (Зелень Рио) имеет алюминиевые колеса, сиденья с кожаным покрытием, проигрыватель компакт-дисков, центральную блокировку дверных замков, противотуманные фары.

Отличная управляемость, хорошая динамика, богатая комплектация, высокая пассивная безопасность, привлекательная иена.

Сильный нагрев салона солнечными лучами, тесный салон, шум двигателя при высоких оборотах.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Ауди: лобовые стекла... - . (+35)
Модели Pontiac - . (+61)
Nissan - японское качество... - . (+71)
Proton Малайзия - . (+85)
Лучшие зимние шины 255/55 R18... - . (+93)
Porsche Германия - . (+101)
Peugeot серия 406 - . (+91)
Peugeot серия 605 - . (+97)
Mercedes-Benz Германия - . (+109)
Peugeot Франция - . (+104)
Рабочие лошадки - . (+123)
Интернет-магазин Е-запчасти... - . (+140)
Morgan Великобритания... - . (+128)
Запчасти для JCB - . (+133)
Мега Моторс - . (+167)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 35 минут назад
Иркутск (путеводитель)... - 4 дня назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 9 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 14:46, 8 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке