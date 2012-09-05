Квартет Русских медведей продолжает на своих BMW 320i Е46 борьбу в голландском туринговом первенстве DSC. Очередной его этап прошел на модернизированной трассе в Спа под аккомпанемент дождя. Сразу троим нашим пилотам технические проблемы помешали выступить в полную силу.

Лучшими представителями российского триколора стали на «полумарафоне Станислав Грязин и Виктор Шаповалов. Первую гонку 42-летний москвич уверенно выиграл в решающий момент оставшись на сликах на сырой трассе, а во второй финишировал четвертым Бельгийские успехи позволили Виктору сохранить лидерство и в общем зачете, где он опережает ближайшего преследователя, голландца Марселя Норбарта, на 21 очко.

Матвеев, который делили BMW М3 Е46 вместе со своими украинскими напарниками Валерием Горбанем и Алексеем Кикирешко. Из-за технических проблем российско-украинский экипаж провел немало времени в боксах и финишировал лишь на 10-м месте в классе SP6. Еще одни россияне — Виталий Дудин и Валерий Харлов, пилотировавшие Mercedes CK35RS, сошли на седьмом часу гонки.