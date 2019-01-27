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Mirage/Colt/Lancer
9 Сентября 2019
Теги: авто

В Европе и России размерный класс С представляют 3- дверный хэтчбек Colt, седан и 5-дверный универсал Lancer. В Японии эти машины называют соответственно Mirage, Lancer, Libero (Lancer wagon). Mirage Asti с 2-дверным кузовом купе поставляют только на японский рынок. Диапазон мощности применяемых силовых агрегатов находится в пределах 99-205 л.с., для Европы - только 75-113 л.с. Кроме механических коробок, на этих машинах используют автоматическую гидромеханическую 4-ступенчатую адаптивную коробку передач типа INVECS-II, обладающую способностью к саморегулированию алгоритмов переключения передач в зависимости от манеры езды водителя. В 1999 году эти автомобили не претерпели существенных изменений.

Новинка 1999 года - Lancer GRS Evolution VI мелкосерийной сборки. Этот технически совершенный автомобиль представляет собой «дорожный вариант» раллийной машины, на которой выступает один из лидеров чемпионата мира по ралли Томми Мякинен. Специально настроенная жесткая подвеска, идеальная управляемость, постоянный привод всех колес и 2,0-литровый турбонаддувный двигатель в 280 л.с. (по некоторым сведениям - более 300 л.с.) обеспечивают очень высокие скоростные качества этой модели, предназначенной для любителей автоспорта.

В Россию поставляют две модели - Evolution VI-RS для раллийных соревнований и RS-2 для поклонников “острой” езды. Время разгона с места до 100 км/ч компактного 5-местного «болида» - около 5 с. Максимальная кинетическая скорость этих машин при предельных оборотах двигателя около 7000 об/мин - примерно 220 и 240 км/ч соответственно.


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