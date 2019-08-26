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McLaren Великобритания
12 Октября 2019
Теги: авто

Своей невероятной для дорожного автомобиля мощностью (609 л.с.) McLaren F1 затмевает даже последнее достижение - Ferrari F50, развивающую всего 520 л.с. Вся конструкция McLaren основана на технологии изготовления гоночных автомобилей формулы 1. Его несущее шасси и двухдверный трехместный кузов изготовлены из углепластика, что объясняет невысокую массу автомобиля - 1140 кг. К особенностям McLaren относят расположение места водителя по центральной продольной оси, а два пассажира располагаются слева и справа от него. McLaren оснащается основательно модернизированным мотором BMW V12 от легкового автомобиля 750i, расположенным в центральной части шасси. Его рабочий объем доведен до 6,1 л, что повлекло за собой увеличение литровой мощности до 100 л.с./л. Конструкция и форма низкого, обтекаемого кузова рассчитана на достаточную устойчивость на сверхвысоких скоростях - до 350 км/ч. Электронные системы управления аэродинамическими плоскостями и воздушным вентилятором под днищем обеспечивают безопасность и стабильность на самых крутых виражах. Обычный дорожный вариант можно купить за 1.6 млн. немецких марок. Имеется также гоночный автомобиль F1 GTR с модернизированным кузовом.


Mitsuoka Япония

Наиболее известный японский производитель репликаров включил в свою программу еще две новые модели: малогабаритный 3-дверный Ray, напоминающий по общему стилевому решению английский Wolseley Hornet 60-х годов, и спортивный двухместный Classic Туре F, по внешнему облику близкий к британскому Caterham Super Seven. Если явное родство с английским прообразом сразу же видно в передней облицовке модели Ray, то сбоку он ничем не отличается от другого своего прототипа - современного серийного Mazda Carol, на шасси которого Ray и построен. Ray оснащен 3-цилиндровым двигателем с тремя клапанами на цилиндр фирмы Suzuki, 5-ступенчатой коробкой передач, привод на передние или на все колеса. Базовая цена автомобиля составляет 13000 немецких марок. На спортивном Classic Type-F применяется 4-цилиндровый мотор Mazda объемом 1,8 л, развивающий 130 л.с. Как и английский прообраз он не богат украшениями: предлагаются лишь хромированные спицованные колеса да отделка салона из лакированного дерева. Этот автомобиль обойдется в 4 раза дороже, чем Ray. Он предназначен для экспорта в страны Западной Европы и Америку.


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