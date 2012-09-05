При виборі сендвіч панелі ціна матеріалу формується в залежності від його характеристик. В даному випадку враховуються параметри матеріалу, його вартість.





Із чого виготовлені сандвіч панелі?

Найбільш раціональним вибором матеріалу для виконання зовнішньої обшивки сандвіч панелей є оцинкована сталь на яку нанесено полімерне покриття. Таке рішення дозволяє придати виробу гарних експлуатаційних параметрів, також від них може змінюватись на сендвіч панелі ціна.

Такі матеріали характеризуються тривалим терміном експлуатації при цьому в процесі використання не змінюються характеристики будови. Виробники пропоную безліч рішень, тому необхідно вивчити перелік доступних варіантів і тільки після цього робити вибір. Перед тим як придбати цей матеріал, варто звернути увагу на параметри сталевих обшивок.

Згідно стандартам товщина зовнішньої обшивки даного матеріалу може бутив межах 0,4-0,7 мм. В даному випадку, чим більша товщина сталевого листа, тем більш акуратною і рівною буде виглядати поверхня фасаду, також на ньому будуть менш помітні відблиски.

Товщина внутрішньої обшивки знаходиться в межах 0,4-0,6 мм. Цей параметр впливає на довговічність експлуатації, а також несучу здатність сендвіч-панелей.

В залежності від призначення і умов експлуатації цього виду будівельного матеріалу, розрізняють кілька видів полімерного покриття, найбільш поширеними з яких є слідуючі:

Поліестер. Це найбільш прийнятий вид покриття, який підходить для зведення будівель до яких не пред’являються якісь специфічні вимоги.

Полівінілхлорид. Це плівка, яка застосовується на об'єктах, які характеризуються підвищеною вологістю. Частіше за все це харчова промисловість, фармацевтична. Матеріал чудово себе проявив при використані в умовах агресивного впливу миючих та інших засобів.

Поліуретан Pural. Він має ті ж характеристики що і вище описаний варіант, але до нього приєднується підвищена стійкість до корозії, різних типів механічних пошкоджень, а також впливу великих концентрацій хімічних речовин.

Поліуретан Pural Farm (CSafe). Безперечно це одне з найстійкіших покриттів. Для нього характерна підвищена стійкість до стирання, також це стійкість до дії агресивного середовища, забруднення і вицвітання. Такий тип покриття найчастіше вибирають при будівництві об'єктів сільськогосподарського призначення.

Полівінілдифторид PVDF. Це стійке до вицвітання покриття, яке тривалий час зберігає насиченість кольору. Фахівці рекомендують вибирати даний варіант для виконання фасадів будівель, які будуються в зонах з підвищеною сонячною активністю.

В деяких випадках, наприклад при виконанні робіт всередині будівлі с дуже агресивним середовищем від впливу миючих засобів, також в харчовій промисловості рекомендовано вибирати панелі виконанні з нержавіючої сталі. Це звичайно не дешевий варіант, але він є дуже ефективним.



