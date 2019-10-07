Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Масла Лукойл




Масла Лукойл
13 Февраля 2020
Теги: Лукойл

Сегодня лидером по производству и поставкам смазочных материалов по всей стране можно смело назвать компанию Лукойл. Она владеет почти 40 процентами отечественного рынка. Производственные мощности данного производителя находятся не только на территории страны, но и в других государствах. Следовательно, продукция данной марки отличается высочайшими стандартами качества. Компания сейчас выпускает широкий спектр смазочных материалов. Это редчайшие специфические масла, используемые в промышленном производстве, а также популярные автомобильные трансмиссионные или же моторные масла. Особым спросом пользуется уникальная разработка компании масло genesis 5w 40, которое относится к последнему поколению всесезонных синтетических моторных масел. Оно существенно снижает топливный расход автотранспортных средств и способствует увеличению их эксплуатационного срока.

Официальный дилер Лукойла компания Арсенал предлагает весь товарный ряд продукции данного бренда. Поставки выполняются не только по столице, но и по крупнейшим городам страны. Здесь можно заказать масла для легковой, грузовой, тяжелой, сельскохозяйственной, строительной техники или же автобусов. Кроме этого в каталоге дилера представлены смазочные материалы, используемые в промышленной отрасли. Это масла для агрегатов, работающих на газе, компрессорные, редукторные и гидравлические масла. Новейшая разработка компании линейка Genesis отвечает высочайшим стандартам качества. Они идеально подходят эксплуатационным требованиям корейских, японских и европейских производителей двигателей. Создана линейка с учетом климатических особенностей северных широт и тяжелых условий мегаполизов. Температура застывания одной из разновидностей масел производства Лукойл достигает -51 градус.

Арсенал постоянно имеет в наличии на складе весь ассортимент продукции. Расположен склад в столице. Здесь можно заказать моторные масла для любого вида коммерческого и грузового автотранспорта в разной фасовке. В складских помещениях компании хранится двухмесячный запас перечисленных смазочных материалов. Представлены они в фасовке 1-1000 л. Качество товара гарантировано соответствующей документацией. Дилерские отношения с производителем позволяют поставлять только лицензионную продукцию непревзойденного качества. По столице и всей области выполняется бесплатная доставка. Арсенал владеет собственным автопарком среднетоннажных грузовиков, благодаря которому масла доставляются любому заказчику. Здесь одинаково качественно обслуживаются оптовые заказы для небольших магазинов или же крупных производственных предприятий.

.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 8 часов назад
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 3 дня назад
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 4 дня назад
Самуи (Путеводитель)... - 4 дня назад
Иркутск (путеводитель)... - 7 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 7 дней назад
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 8 дней назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 8 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 21:57, 3 Февраля 2020
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке