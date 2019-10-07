Сегодня лидером по производству и поставкам смазочных материалов по всей стране можно смело назвать компанию Лукойл. Она владеет почти 40 процентами отечественного рынка. Производственные мощности данного производителя находятся не только на территории страны, но и в других государствах. Следовательно, продукция данной марки отличается высочайшими стандартами качества. Компания сейчас выпускает широкий спектр смазочных материалов. Это редчайшие специфические масла, используемые в промышленном производстве, а также популярные автомобильные трансмиссионные или же моторные масла. Особым спросом пользуется уникальная разработка компании масло genesis 5w 40, которое относится к последнему поколению всесезонных синтетических моторных масел. Оно существенно снижает топливный расход автотранспортных средств и способствует увеличению их эксплуатационного срока.



Официальный дилер Лукойла компания Арсенал предлагает весь товарный ряд продукции данного бренда. Поставки выполняются не только по столице, но и по крупнейшим городам страны. Здесь можно заказать масла для легковой, грузовой, тяжелой, сельскохозяйственной, строительной техники или же автобусов. Кроме этого в каталоге дилера представлены смазочные материалы, используемые в промышленной отрасли. Это масла для агрегатов, работающих на газе, компрессорные, редукторные и гидравлические масла. Новейшая разработка компании линейка Genesis отвечает высочайшим стандартам качества. Они идеально подходят эксплуатационным требованиям корейских, японских и европейских производителей двигателей. Создана линейка с учетом климатических особенностей северных широт и тяжелых условий мегаполизов. Температура застывания одной из разновидностей масел производства Лукойл достигает -51 градус.



Арсенал постоянно имеет в наличии на складе весь ассортимент продукции. Расположен склад в столице. Здесь можно заказать моторные масла для любого вида коммерческого и грузового автотранспорта в разной фасовке. В складских помещениях компании хранится двухмесячный запас перечисленных смазочных материалов. Представлены они в фасовке 1-1000 л. Качество товара гарантировано соответствующей документацией. Дилерские отношения с производителем позволяют поставлять только лицензионную продукцию непревзойденного качества. По столице и всей области выполняется бесплатная доставка. Арсенал владеет собственным автопарком среднетоннажных грузовиков, благодаря которому масла доставляются любому заказчику. Здесь одинаково качественно обслуживаются оптовые заказы для небольших магазинов или же крупных производственных предприятий.

