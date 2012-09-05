Особенностью современной серии твердотопливных котлов Мартен Комфорт является качественная автоматика, повышающая удобства пользования установками. Загрузка таких агрегатов выполняется вручную. Данная линейка состоит из девяти моделей. Чтобы изучить детально каждую модель, лучше перейти на сайт Termo Plus. Здесь можно найти подробные характеристики каждой такой модели и ознакомиться с ее возможностями. Разные модели имеют разную мощность. В каталожном списке на https://termoplus.com.ua/production/marten-comfort/ представлены образцы с 98, 70, 50, 40, 33, 24, 20, 17 и 12 квт.



Чаще всего данную серию котлов используют для установки в жилых корпусах или же бытовых помещениях. А более мощных моделей вполне хватает для отопления зданий административного или же промышленного назначения. В котлах данной линейки может быть использовано любое топливо. Особых требований в этом отношении нет. Однако следует помнить, что от качества используемого топлива зависит и качество обогрева внутреннего пространства любого помещения. Также топливо предопределяет долговечность и эксплуатационный срок не только котлов, но также дымоходов. Если оно некачественное, оборудование быстро выходит из строя.



Мартен Комфорт https://termoplus.com.ua/production/marten-comfort/ любой модификации является сборной конструкцией. Составными частями таких котлов являются корпус, топочная камера, а также конвекционная часть. Последняя часть имеет вид трехходового теплообменника. Прочность корпуса производителем была достигнута благодаря двойным стенкам. Между ними находятся водные перегородки. С внешней стороны производитель предусмотрел тепловую изоляцию, уменьшающую тепловые потери. Поэтому котлы данного модельного ряда считаются еще и более экономичными и эффективными.



Для загрузки топлива используется специальный загрузочный люк. Для изготовления такого люка были использованы бесшовные толстостенные трубы. По ним регулярно циркулирует вода. Благодаря этому горению такие решетки не подвержены. Регулировка интенсивности горения топлива осуществляется автоматически путем контроля подачи воздуха. Это помогает избежать лишние тепло- и энергопотери. Эффективность использования топливного носителя повышается также благодаря отдаче дымовых газов своего тепла теплоносителю. Последний обеспечивает циркуляцию по всему периметру котла. Для очистки установки особых сил или же много времени не потребуется. Используется для подобной работы дверца, созданная с целью очистки зольника. Очистка колосниковой решетки выполняется с использованием подъемника, регулируемого специальным рычагом. Котлы данной линейки отличаются и высоким КПД, который не опускается ниже 85 процентов. Автономность работ установки исключает участие человека. Нужно лишь периодически контролировать систему, чтобы не происходили сбои. Оснащаются котлы качественными стальными теплообменниками. А в плане использования топлива, такие установки отличаются универсальностью.

