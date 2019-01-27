Фирма Marcos была основана в 1959 году талантливыми конструкторами Джемом Маршем и Френком Костиным. Кузов их первого автомобиля был выполнен из фанеры и обшит стекловолокном. Позднее фирма изготовляла оригинальные и более сложные машины. Сегодня купе и спайдеры семейства Mantara сбываются довольно успешно, а купе “LM500”, в гоночной версии с доведенным до 6 л рабочим объемом двигателя даже оказалось способным выиграть несколько этапов международной гоночной серии спортивных автомобилей BPR. Двигатели V8 от Rover устанавливаются на все модели Marcos. Серийный 4-литровый мотор развивает мощность 191 л.с., форсированные 5-литровые варианты объемом 4,5 и 5,9 л - соответственно 302 и 320 л.с. Стабильную работу авто обеспечивает система регулировки температуры https://aza.by/radiator-ohlajdeniya-dvigatelya/. Она защищает мотор от перегрева и продлевает его срок службы. Скоростные данные: высшая модель “LM500” с места разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с, ее максимальная скорость - 270 км/ч. Кузов, этого автомобиля, как и машин семейство Mantara, сделан из стеклопластика. Все модели оснащены по классу “люкс”. Единственный из недостаток - низкое положение сиденья водителя, что создает некоторые проблемы с обзором. В 1995 году фирма Marcos выпустила 60 автомобилей, в два раза увеличив производство, по сравнению с предыдущим годом.

Marlin Великобритания

В выборе стиля своих автомобилей фирма Marlin опирается на спортивные модели Alfa Romeo, выпускавшиеся до войны. На машины устанавливаются двигатели Ford: от 2,1-литрового 4-цилиндрового до 2,5-литрового V6. Цены на автомобили фирмы Marlin в Англии пока не достигли заоблачных высот и зависят полностью от заказанного оборудования. Hunter в базовом варианте стоит примерно 30000 марок. Вариант “люкс” с электрическими стеклоподъемниками, двигателем V6 и 5-ступенчатой автоматической коробкой передач стоит около 45000 марок. По указанию главы фирмы Пола Мурхауза, специалисты Marlin подгоняют размеры салона и сидений к каждому покупателю индивидуально.

Martin Франция

Фирма Martin была основана в начале семидесятых годов и долгое время изготовляла трубчатые рамы для мотоциклов. Сейчас же Martin, персонал которой насчитывает 27 человек, является самым крупным во Франции производителем копий автомобилей и тюнинговых комплектов (kitcars). В производственную программу фирмы входят такие классические спортивные автомобили, как, например, Lotus-Seven, АС- Cobra и Ford-GT 40, которые оборудуются узлами и агрегатами Ford (двигатели, коробки передач, тормоза). Собственным творением Martin является Tilbury Cabrio - родстер, стиль которого немного напоминает британский автомобиль Morgan. Техника в автомобиле, разумеется, французская и поступает от Renault.