А главную выгоду из его проблем извлек Фернандо Алонсо. До ЧП с Хэмильтоном испанец даже не надеялся на подиум. Еще на старте он засиделся и пропустил вперед обо машины BMW — Роберт Кубица и Ник Хайдфельд были легки, так как команда решила использовать тактику ранних дозаправок Она в конечном итоге сослужила пилотам немецкой команды не лучшую службу: оба после первого пит- стопа откатились далеко назад, а молодой поляк так и не сумел вскарабкаться обратно. Но Алонсо от этого легче не стало — после того как машины ВМW заперли его за собой на ранних стадиях гонки, он больше, чем на четвертое место, рассчитывать не мог Однако взорвавшаяся шина напарника позволила Фернандо подняться на подиум — и неожиданно для себя Нандо отыграл у Хэмильтона два очка. Теперь основных соперников по чемпионат/ разделяет всего пять баллов за пять гонок до конца первенства.

В сущности именно это и можно считать главным положительным итогом скучной гонки в Турции: благодаря дублю Ferrari и неприятностям Хэмильтон и интрига в первенстве снова начала подавать признаки жизни.

После трехнедельних августовских каникул стал о Турции ожидался с особым нетерпением; всем хотелось узнать, что творится в стане МакЛарена после грандиозной венгерской междоусобицы. Но Рон Деннис сделал все, чтобы максимально сбить напряжение- в четверг Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмильтона на автодром не привезли, а вместо этого устроили каждому индивидуальную «промывку» мозгов, после нею заперли вдвоем в гостиничном номере с категоричным требованием утрясти междоусобную свару и больше не ставить команду под удар. Что говорили друг другу хлопцы, оставшись наедине, останется тайной, но после этого рандеву оба старались на публике держаться цивилизованно и не смотреть друг на друга волком.