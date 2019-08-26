Такой типоразмер зимней резины отличается протектором со специальным рисунком, состоящим из крупных «шашек» с широкими прорезями и глубиной канавок до 10 мм. Изделия имеют специфический состав смеси, благодаря которому практически все зимние шины 255 55 R18 https://tyreg.by/catalog/tires/255-55-r18 обладают высокими эксплуатационными характеристиками на заснеженном или покрытом льдом дорожном покрытии.





Рейтинг популярных марок зимней резины

Существует несколько десятков производителей покрышек для зимней езды. Их продукция отличается составом резины, эксплуатационными характеристиками и, безусловно, ценовыми значениями. Наибольшей популярностью за сочетание «цена − качество» пользуются:

- модель Hankook Winter i*Сept evo2 SUV W320A https://tyreg.by/catalog/tires/hankook/hankook-winter-i-cept-evo2-suv-w320a/2472/ с оптимизированным асимметричным протектором, предназначенная для сохранения скоростных характеристик автомобиля даже на обледенелой дороге. Цена − 205 руб.;

- Goodyear UltraGrip Ice SUV с высокими показателями сцепления и торможения на снегу или льду считаются наиболее удачным решением для внедорожников. Цена − 278,80 руб.;

- Pirelli Winter Ice Zero относятся к категории шипованных покрышек премиум-класса специально для мощных машин, тяжелых внедорожников и кроссоверов. Цена − 240 руб.;

- Nexen Winguard SUV – зимние радиальные бескамерные шины, имеющие направленный протектор в виде стрелы по центру покрышки. В результате такой рисунок визуально расчленяет поверхность шины, поддерживая оптимальный уровень самоочищения, тем самым улучшая управляемость и маневренность автомобиля. Цена − 211 руб.;

- Dunlop Winter Maxx SJ8 также рассчитаны на более мощные авто из категории кроссоверов, минивэнов или внедорожников. Они эффективно сокращают тормозной путь по льду или снегу за счет большого количества ламелей измененной формы. Цена − 231,50 руб.

Для каких авто используются шины этого типоразмера?

Audi A6 и A7;

Buick Encore GX и GL8;

Chrysler Town & Country и Voyager;

Citroën C-Crosser и C4 Aircross;

Fiat Talento и Toro;

Ford Five Hundred и Taurus;

Honda Element;

Hyundai Tucson и ix35;

Jeep;

Kia Sportage;

Lexus RX;

Mitsubishi;

Nissan;

Opel Grandland X;

Peugeot 3008, 4007, 4008 и 5008;

Subaru;

Toyota Century.





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