Как многие британские производители малых серий машин, фирма Lister предлагает великолепные копии знаменитых моделей, в частности, Jaguar. Однако Lister, которая в пятидесятые и шестидесятые годы многого добилась в автоспорте, создала наряду с копиями эффектное купе под названием Storm (Буря). Его шасси выполнено из сотового алюминия в сочетании с кевларом и углеродными волокнами. Машина приводится 12-цилиндровым двигателем Jaguar, рабочий объем которого увеличен до 7 л. Два турбонагнетателя обеспечивают повышение мощности двигателя до 546 л.с. Цена машины - 450 тыс. марок.

Lorinser Германия

Гоппэег занимается доводкой автомобилей Мегсебез, предпочитая 6- и 8-цилиндровые модели. Однако и для 4-цилиндровых машин уже существует специальный комплект. Так мощность 193-сильного двигателя с компрессором автомобиля ЭГК увеличивается на 20 л.с. Для больших моделей Гоппэег предлагает более дорогие и сложные доводочные комплекты. Автомобиль “С280” при 3,6-литровом двигателе получает мощность 280 л.с., “Е420’’ имеет 5-литровый двигатель V8 мощностью 346 л.с. Для Е-класса и SL имеется 6- литровый двигатель V8 мощностью 394 л.с., который успешно применяется и в S-классе. Высшей моделью программы является 7,2-литровый двигатель V12 мощностью 517 л.с. для SLи S- класса. Цена - 50 000 марок. LorinserSportserviceLinsenhalde 5 71364 Winnenden Lynx относится к фирмам, которые стремятся еще больше повысить репутацию марки автомобилей Jaguar. В мастерских компании из Сент-Леонарде-он*Си производят превосходные копии гоночных машин Jaguar пятидесятых годов типов “С” и “D". В программе есть и дорожный вариант на базе Jaguar- D-Type с индексом “ХКЭЭГМодели Lynx особенно популярны у спортс- менов-любителей, стартующих в соревнованиях исторических автомобилей. Для состоятельных практичных джентльменов фирма предлагает превосходный универсал на базе спортивного Jaguar-XJS. Грузопассажирский вариант под названием Eventer обладает огромным багажным отсеком. При сложенных задних сиденьях его объем достигает 1103 дм3. При этом багажник отделан великолепной кожей Connolly и высококачественной шерстяной тканью.