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Легендарные автомобили VOLVO
17 Мая 2019
Теги: авто

Если вас интересуют новейшие модели вольво 2019, лучше всего заглянуть на веб-сайт официального дилера этого автомобильного бренда Volvo Car, который расположен в Екатеринбурге. Четырнадцатого апреля является официальной датой появления легендарной автомобильной марки Вольво. Поэтому ГК Автоплюс выбрал именно эту дату три года тому назад для открытия очередного екатеринбургского дилерского центра, который называется Volvo Car. В автосалоне созданы идеальные условия для выбора и приобретения любой модификации Вольво. Благодаря профессиональной заботе о состоянии представленной здесь автотехники, ваше Вольво прослужит долгие годы.

Если вас интересуют новые модификации данной легендарной марки лучше всего volvo xc40 купить, которая отличается великолепной маневренностью и управляемостью, а также привлекательным дизайнерским исполнением. За новыми поступлениями вы сможете проследить просматривая онлайн-каталог автосалона. Здесь же размещается информация об актуальных скидках. Каждая модель авто данной марки сопровождается соответствующей сертификационной документацией, подтверждающей их оригинальность и непревзойденное качество сборки. Также в автосалоне любой потенциальный владелец Вольво сможет воспользоваться квалифицированным обслуживанием любых модификаций этой марки.

Volvo Car также предлагает желающим купить вольво в кредит без особых нагрузок на личный бюджет. Выплачивать кредитные суммы вы сможете поэтапно, без лишних усилий или же расходов. Кроме этого на базе автосалона функционирует сервис-центр VOLVO. Здесь работают профессиональные мастера, способные предоставить высококвалифицированные консультационные услуги по обслуживанию любых модификаций от этого шведского бренда. Здесь вы сможете воспользоваться полным комплексом ремонтных, плановых или же диагностических работ.

Сервис-центр VOLVO полностью соответствует высокотехнологичным стандартам завода-производителя. Оборудование, установленное здесь, позволяет качественно проводить ремонт, обслуживание или же диагностику любого авто. Работают в центре только высококвалифицированные специалисты, регулярно обучающиеся на курсах, которые проводятся производителем. Они великолепно разбираются в тонкостях и нюансах работы каждой модификации VOLVO. Здесь проводится гарантийное или же послегарантийное обслуживание авто Вольво с использованием только оригинальных запчастей. Мастера сервис-центра выполняют контрольно-диагностические работы различных узлов, агрегатов или же систем. Здесь же можно заказать диагностику и дальнейший ремонт всего электрооборудования и топливных систем авто. Кроме этого специалисты автосервиса установят разное дополнительное оборудование, в том числе средства защиты, аудиоаппаратуру или же сигнализацию.

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