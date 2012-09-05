DJI – китайская частная компания, являющаяся лидером по производству беспилотных летательных аппаратов. За годы своей деятельности она разработала оборудование для стабилизации видеосъемки с квадрокоптеров, а также контроллеры для БПЛА и внесла свой значительный вклад в развитие данной отрасли. Сегодня в ассортименте DJI насчитывается десятки моделей мультикоптеров, квадрокоптеров и дронов, которые считаются лучшими в своем классе.





Особенности квадрокоптеров DJI

DJI выпускает широкий ассортимент мультикоптеров, главной отличительной чертой которых является количество двигателей и несущих винтов. Поэтому принципу вся продукция подразделяется на октокоптеры, квадрокоптеры и гексакоптеры. Среди модельного ряда представлены БПЛА для селфи и занятий спортом, для любительской съемки с неба и для сложной профессиональной аэросъемки.

Наиболее популярные серии квадрокоптеров DJI следующие:

Spark – мини-квадрокоптеры для селфи. Они обладают широким набором функций, имеют привлекательную цену, и несмотря на свои малые габариты, делают действительно качественные снимки.

Phantom – серия квадрокоптеров для любителей. Особенностями являются легкость в управлении, доступная цена, передача видео на мобильный телефон посредством использования Wi-Fi или собственной технологии компании Lightbridge. С момента появления первого БПЛА в этой линейке было выпущено уже 4 поколений квадрокоптеров. Последняя, Phantom 4 Pro, заслуженно считается лучшей в своем классе.

DJI Mavic – устройства, отличающиеся небольшими размерами в сложенном состоянии и способностью снимать видео на встроенную 4K камеру с трехосевой стабилизацией. Не удивительно, что модели этой линейки часто используются и для профессиональной видеосъемки, где требуется высокое качество картинки.

Inspire – самые доступные профессиональные дроны, характеризующиеся максимально высокой скоростью полета.

Несмотря на широкий ценовой диапазон дронов, и дорогие и самые бюджетные модели имеют неизменно высокое качество. На производстве компании DJI действуют строгие системы проверки качества, а потому покупая квадрокоптер бренда можно быть уверенным, что он прослужит долгие годы.





Ремонт квадрокоптеров DJI в Краснодаре

Ремонт квадрокоптеров DJI требуется лишь в случаях, когда пользователем были нарушены условия эксплуатации, беспилотник получил механические повреждения или произошел сбой программного обеспечения. В этих и других случаях доверить БПЛА стоит только специалистам.

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