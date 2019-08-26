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Курсы трактористов
30 Ноября 2019

Наш центр занимается подготовкой трактористов различных категорий. Кроме этого ведется обучение для дополнительной категории. В программу входит прохождение теоретического курса. Она предусматривает обучение устройства трактора и его эксплуатацию, техническому обслуживанию и текущему ремонту, ПДД, предоставления доврачебной мед. помощи, а также проведение практических курсов на собственном полигоне центра. Выпускники которые успешно сдадут практический и теоретический экзамены, получают соответствующее свидетельство, подтверждающее прохождение обучения. Кроме этого им передается удостоверение тракториста-машиниста. Вся информация, касательно подготовки и набора в группы представлена в разделе Контакты.

Центр Перспектива educp.ru/services/training-of-the-driver/traktorist/ предлагает желающим курсы трактористов, которые помогут в освоении этой всегда актуальной профессии. Современная сельскохозяйственная сфера активно развивается прежде всего за счет частного сектора. Поэтому трактористы нужны всегда. Подобная техника используется для культивации земель, посева, уборки овощных или же зерновых культур или же заготовки кормов. Это лишь малый перечень работ, которые можно выполнить с использованием тракторов. Незаменимы самоходные машины и в дорожных работах. Они позволяют перерабатывать грунт, расчищать снежные завалы, а также перевозить грузы на прицепах.

Процесс обучения в центре Перспектива организован таким образом, чтобы будущие трактористы смогли эффективно добиться целей по получению необходимых навыков и теоретических знаний. Профессия тракториста предусматривает выполнение широкого круга обязанностей. Такой специалист должен не только выполнять порученные работу, но и заботиться о безопасном содержании рабочего места, подержание в исправности навесных орудий или же самой техники. Центр имеет соответствующую лицензию, разрешающую ему вести образовательную деятельность.

Педагоги центра имеют огромный опыт и прекрасно разбираются в передовых технологиях. Тарифы обучения отличаются своей доступностью. Оплатить такое обучение можно в онлайн-режиме. Центр имеет всю необходимую технику, которая требуется для сдачи экзаменов или же прохождения стажировки. Теоретический курс программы предусматривает получение будущими трактористами базовых знаний. Они изучают устройство тракторов, знакомятся с основами техобслуживания и ремонта. Кроме этого их учат управлять такими самоходными машинами и безопасно передвигаться по дорогам.

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