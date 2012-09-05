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Крутилка спидометра
15 Мая 2020
Теги: авто

Приборы, которые используются для увеличения пробега авто различаются по принципу работы и разным схемам подключения. Поэтому выбрать крутилку необходимо с учетом особенностей вашего авто. Классифицируются намотчики пробега автотранспортных средств на два главных вида. К первому относятся CAN-крутилки. Это наиболее современные приборы, используемые для намотки пробега электроспидометров. Подключение выполняется к тестовым разъемам OBD 2. А взаимодействие с блоками управления происходит через CAN-шины. Они имитируют движение авто. Никакая дополнительная инсталляция такой крутилки не требуются. Среди достоинств CAN-крутилки следует выделить невозможность обнаружения факта накрутки. Устанавливается она на авто с ручными или же автоматическими коробками передач. Электроприборы авто после установки таких крутилок работают безо всяких помех. Благодаря им возможна быстрая и легкая корректировка пробега авто.

Ко второму виду относятся импульсные крутилки. Они больше всего подходят для иномарок, выпущенных до 2007 г. Кроме этого идеально работают импульсные крутилки на отечественных марках, которые не имеют CAN-шину. Поступление информации о скорости происходит на спидометр в форме импульсов, которые передаются через датчики скорости. По-другому ее называют генератором скорости. Устанавливается она на авто достаточно просто. Электронные системы ТС в работе таких крутилок не участвуют. Поэтому обеспечивается высокая сохранность установок. Также невозможно выявить работу импульсных крутилок. Они позволяют корректировать показатели спидометра быстро и легко.

Сервис motalka.ru предлагает автовладельцам огромный выбор вышеописанных видов крутилок по наиболее доступной стоимости. Здесь вы сможете подобрать модель в соответствии с маркой вашего авто. CAN-крутилки в этом отношении считаются универсальным решением проблемы. Они подходят как для иномарок, также и для большинства отечественных авто. Подключаются такие приборы к диагностическим разъемам автотранспортных средств, более известных как ODB2. Подстраивается прибор под ваше авто автоматически. Импульсные крутилки подходят для грузового автотранспорта, иномарок производства до 2007 г. и газелей.

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