В специализированном автосервисе Korall Motors выполняется профессиональный ремонт и техобслуживание всего модельного ряда марки Hyundai. Находится сервис в Санкт-Петербурге. Невский район, где находится здание Korall Motors, отличается своей доступностью и удобным месторасположением. В сервис-центре выполняется качественная диагностика автотранспорта, ремонт тормозных систем, а также замена деталей ходовой. Запчасти автовладельцы смогут заказать на месте, без походов по разным магазинам. Cервис Hyundai в Санкт-Петербурге предлагает обслуживание и качество дилерского уровня.



Здесь никогда не гонятся за сиюминутной прибылью, а стараются выстраивать долгосрочные отношения с каждым посетителем. Ремонт Hyundai Solaris или любой другой модели южнокорейского бренда выполняют настоящие профи. Кроме этого каждый клиент может рассчитывать здесь на консультационные услуги, которые помогут в решении текущих проблем. Сервис-центр в Кудрово всегда предлагает автовладельцам разные решения по устранению обнаруженных неполадок. Поэтому каждый клиент самостоятельно выбирает такие решения с учетом стоимости услуги и другим параметрам. На выполненные мастерами автосервиса работы распространяется гарантия.



Чтобы услуги по ремонту были качественными, необходимо наличие качественных инструментов, материалов и оборудования. Автосервис Korall Motors оснащен передовым диагностическим и ремонтным оборудованием, позволяющим выполнять работы любой сложности. Компьютерная диагностика автомобиля в Санкт-Петербурге помогает мастерам быстро выявить неполадки и разобраться в их причинах. Они оперативно принимают необходимые решения по устранению проблем. Складской запас позволяет им быстро находить нужные запчасти и выполнять замену поврежденных деталей или же узлов.



Мастера Korall Motors беспрерывно повышают свою квалификацию в сфере корейских авто. На складе автосервиса есть все необходимые детали, которые нужны при ремонте разных модификаций Hyundai. На все виды ремонтных услуг распространяется двухлетняя гарантия или же 5 тыс. км пробега. Данное правило не распространяется лишь на регулировочные работы. А на каждую оригинальную деталь в сервис-центре распространяется годовая гарантия или же 5 тыс. км пробега. Что же касается бюджетных запчастей, их заказчики получают 14-дневную гарантию или же столько же километров пробега.