В специализированном автосервисе Korall Motors выполняется
профессиональный ремонт и техобслуживание всего модельного ряда марки
Hyundai. Находится сервис в Санкт-Петербурге. Невский район, где
находится здание Korall Motors, отличается своей доступностью и удобным
месторасположением. В сервис-центре выполняется качественная диагностика
автотранспорта, ремонт тормозных систем, а также замена деталей
ходовой. Запчасти автовладельцы смогут заказать на месте, без походов по
разным магазинам. Cервис Hyundai в Санкт-Петербурге предлагает
обслуживание и качество дилерского уровня.
Здесь никогда не гонятся за сиюминутной прибылью, а стараются
выстраивать долгосрочные отношения с каждым посетителем. Ремонт Hyundai Solaris или любой другой модели южнокорейского бренда выполняют
настоящие профи. Кроме этого каждый клиент может рассчитывать здесь на
консультационные услуги, которые помогут в решении текущих проблем.
Сервис-центр в Кудрово всегда предлагает автовладельцам разные решения
по устранению обнаруженных неполадок. Поэтому каждый клиент
самостоятельно выбирает такие решения с учетом стоимости услуги и другим
параметрам. На выполненные мастерами автосервиса работы
распространяется гарантия.
Чтобы услуги по ремонту были качественными, необходимо наличие
качественных инструментов, материалов и оборудования. Автосервис Korall
Motors оснащен передовым диагностическим и ремонтным оборудованием,
позволяющим выполнять работы любой сложности. Компьютерная диагностика автомобиля в Санкт-Петербурге помогает мастерам быстро выявить
неполадки и разобраться в их причинах. Они оперативно принимают
необходимые решения по устранению проблем. Складской запас позволяет им
быстро находить нужные запчасти и выполнять замену поврежденных деталей
или же узлов.
Мастера Korall Motors беспрерывно повышают свою квалификацию в сфере корейских авто. На складе автосервиса есть все необходимые детали, которые нужны при ремонте разных модификаций Hyundai. На все виды ремонтных услуг распространяется двухлетняя гарантия или же 5 тыс. км пробега. Данное правило не распространяется лишь на регулировочные работы. А на каждую оригинальную деталь в сервис-центре распространяется годовая гарантия или же 5 тыс. км пробега. Что же касается бюджетных запчастей, их заказчики получают 14-дневную гарантию или же столько же километров пробега.