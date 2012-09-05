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Конкуренты будущего
1 Июля 2020
Теги: авто

Элегантное купе с алюминиевым кузовом, спроектированное и изготовленное в двух экземплярах по заказу коллекционеров в ателье Zagato, носит забытую марку Diatto. Под капотом — 4,6-литровый 500-сильный мотор Ford, подготовленный фирмой Roush.

Флагман третьей серии BMW, конкурент будущего Мерседеса С63 AMG и свежеиспеченной Audi S5, купе BMW М3 практически готово к производству. Но его мировая премьера состоится только осенью, во Франкфурте: в Женеву эмка приехала в ранге концепт-кара. Подробности баварцы пока скрывают. Известно лишь, что под капотом будет восьмицилиндровый мотор мощностью около 400 л.с. с алюминиево-магниевым блоком. В пару к нему будет предлагаться единственная коробка передач — робот SMG с 11 режимами работы (6 программ автоматического переключения и 5 — ручного). Все наружные кузовные панели, кроме дверей и крышки багажника, — оригинальные. Много внимания уделено снижению массы — капот с выштамповкои по центру изготовлен из алюминия, крылья — пластиковые, панель крыши — карбоновая.

Внешность концептуального родстера Dodge Demon Roadster Concept объединяет черты суперкара Dodge Viper и мотивы полувековой давности. В салоне много металла: из алюминии выполнены широченная накладка на приборной панели и отделка трансмиссионного тоннеля. Под капотом компактной двухместки (длина — менее чеіьірех метров) — 2,4- литровая рядная четверка мощностью 172 л.с., заимствованная у хэтчбека Dodge Caliber. Мотор приводит задние колеса посредством шестиступенчатой механической коробки передач.

Узнать в агрессивном трехдверном хэтчбеке разработку АвтоВАЗа можно было разве что по шильдикам Lada. Прототип, именующийся Lada С, построен на новой платформе С-класса, которую ВАЗ проектирует совместно с компанией Magna Steyr. На создание концепта команде молодых дизайнеров понадобилось всего полгода. Вот только качество сборки концепта не радует: неравномерные зазоры, неаккуратная подгонка деталей...

 

 


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