Менеджер Peugeot Sport Серж Сольнье оказался неприятно удивлен, когда подбирал пилотов для гонки 24 часа Ле- Мана. За рулем нового прототипа Peugeot 908 не захотел выступать никто из молодых талантливых гонщиков.

Мы давали им шанс проехать Ле-Ман за заводскую команду, так нет же — у всех в голове одна Формула-1 и непомерные для их возраста амбиции, — недоумевал Сольнье. — Даже Шумахер до Ф-1 выступал в гонках на выносливость.

В итоге Ле-Ман и чемпионат LMS поедут за Peugeot пилоты-ветераны. В регулярном первенстве на дизельных прототипах будут выступать французы Николя Минассян и Стефан Сарразен, португалец Педро Лами и испанец Марк Жене. А на знаменитом марафоне к ним присоединятся Жак Вильнев и трехкратный чемпион ChampCar Себастьян Бурдэ.

К сезону-2007 будут построены три автомобиля. Два выйдут на старт гонок еще один используют для тестов и на случай аварии боевой машины. За полгода оставшиеся до Ле-Мана, команда планирует накатать 30 тысяч тестовых километров и провести несколько имитаций суточного марафона. Мы хотим выиграть у Audi, — подчеркнул Сольнье.