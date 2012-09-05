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Когда водителю нужно проходить медицинское обследование?
21 Февраля 2017
Теги: Игры

Каждый человек, который хочет сохранить свое здоровье и не работать на аптеку, должен проходить медицинское обследование не реже 1 раза в год. Это позволяет выявлять изменения в состоянии до начала формирования патологии и корректировать их. А раз в полгода нужно посещать стоматологию в Киеве – отзывы тут. Но здесь нас интересует необходимость получения медсправки в соответствии с приказом № 344н от 15.06.2015 года.

Важные подробности

    В соответствии с новыми правилами медицинская справка, обеспечивающая допуск к управлению ТС, нужна водителю:
  1. На момент сдачи экзамена в автошколе.
  2. Для замены прав в связи с окончанием срока действия.
  3. Для возврата удостоверения после изъятия судом (если за это время срок его действия истек).
  4. При сдаче экзамена на открытие новой категории.
  5. Для устройства на работу в качестве водителя.

Для получения медицинского заключения нужно получить справку о состоянии здоровья от психиатра и нарколога (в специальных учреждениях), а в поликлинике по месту жительства или частном медицинском центре, имеющем лицензию на соответствующий вид услуг, пройти остальное обследование. Оно заключается в снятии электроэнцефалограммы, консультациях отоларинголога, невролога, офтальмолога (с очками или контактными линзами, если пользуетесь) и заключении терапевта.

Однако заметьте, что подобное обследование только регистрирует достаточный уровень здоровья, а не корректирует его. В целях коррекции терапевт мог бы направить вас к ортодонту в Киев – об этом тут. Но на вашу способность управлять автомобилем в настоящем времени целостность зубного ряда не влияет. Так что о здоровье придется заботиться отдельно.

Константин

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