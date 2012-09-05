Каждый человек, который хочет сохранить свое здоровье и не работать на аптеку, должен проходить медицинское обследование не реже 1 раза в год. Это позволяет выявлять изменения в состоянии до начала формирования патологии и корректировать их. А раз в полгода нужно посещать стоматологию в Киеве – отзывы тут. Но здесь нас интересует необходимость получения медсправки в соответствии с приказом № 344н от 15.06.2015 года.

Важные подробности

В соответствии с новыми правилами медицинская справка, обеспечивающая допуск к управлению ТС, нужна водителю: На момент сдачи экзамена в автошколе. Для замены прав в связи с окончанием срока действия. Для возврата удостоверения после изъятия судом (если за это время срок его действия истек). При сдаче экзамена на открытие новой категории. Для устройства на работу в качестве водителя.

Для получения медицинского заключения нужно получить справку о состоянии здоровья от психиатра и нарколога (в специальных учреждениях), а в поликлинике по месту жительства или частном медицинском центре, имеющем лицензию на соответствующий вид услуг, пройти остальное обследование. Оно заключается в снятии электроэнцефалограммы, консультациях отоларинголога, невролога, офтальмолога (с очками или контактными линзами, если пользуетесь) и заключении терапевта.

Однако заметьте, что подобное обследование только регистрирует достаточный уровень здоровья, а не корректирует его. В целях коррекции терапевт мог бы направить вас к ортодонту в Киев – об этом тут. Но на вашу способность управлять автомобилем в настоящем времени целостность зубного ряда не влияет. Так что о здоровье придется заботиться отдельно.