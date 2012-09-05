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Клуб Вулкан – игровые автоматы доступны всегда!
11 Мая 2018
Теги: Игры

В городе Быдгощ есть казино и большое количество игровых автоматов в вулкан казино официальный сайт vulcan-casino.com, а также Totalizator Sportowy. Это позволяет сделать вывод о том, что учащиеся, посещающие школы в Быдгоще, имеют более общий доступ к азартным играм, чем учащиеся школ поватов. Повятовые школы, охваченные исследованиями, расположены в небольших городах и деревнях,в котором рынок азартных игр и взаимных ставок намного менее развит.

Метод исследования

Перед исследованием был сделан критический обзор литературы (целью было выявить и описать наиболее широко используемые инструменты для скрининга проблемы и патологической азартной игры среди молодежи в разных странах). Исходя из этого, был выбран инструмент скрининга (шкала SOGS-RA), который подвергался тестированию на адаптацию и проверку (опросник). Шкала SOGS-RA была выбрана из-за того, что она считается самым популярным инструментом скрининга для выявления проблемных азартных игр среди подростков в мире, которые доказали надежность и надежность. Эта шкала уже получила несколько иностранных адаптаций. Имеющаяся информация показывает, что этот инструмент еще не использовался в отечественных исследованиях, и до сих пор в Польше не проводилось исследований по его адаптации.

Чтобы оценить психометрические свойства инструмента для скрининга (шкала SOGS-RA), использовался метод диагностики, а метод обследования - метод обследования. Исследование получило форму классического теста на бумагу и карандаш и было проведено с использованием анонимного аудитория. Для анализа и разработки статистических результатов использовались следующие статистические методы:

- оценить надежность инструмента (шкалы) - метод внутреннего тестирования соответствия (коэффициент a-Cronbach);

- оценить достоверность шкалы SOGS-RA - два метода измерения: критическая валидность (коэффициент Спирмена и коэффициент корреляции между партиями и rpb) и теоретическая обоснованность (исследование основано на шкале SOGS-RA, установленной авторами (Winters et al., 1993) ) одномерную структуру шкалы, для этой цели был использован подтверждающий факторный анализ CFA).

Статистический анализ результатов испытаний был выполнен с использованием статистического пакета STATISTICA версии 10.

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