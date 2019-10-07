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Клон динозавра
11 Февраля 2020
Теги: авто

Паровые автомобили — изобретение старинное. Первые построили более двухсот лет назад англичане. Их примеру последовали французы, итальянцы, американцы. Производство их продержалось до начала тридцатых годов XX в.

Паровой дилижанс инженера Ричарда Тревитика был построен «Лондонской компанией паровых карет» ровно двести лет назад, в 1803 году. Даже страшно подумать, как это было давно — в эпоху наполеоновских войн!

Кузов его вмещал восемь-девять седоков, но был настолько : высоко поднят над дорогой, что и забираться на пассажирские места приходилось по лесенке. А все i потому, что под кузовом находилась горизонтальная одноцилиндровая паровая машина рабочим объемом 11.9 л и мощностью 3 л.с. при 50 (!) оборотах коленвала в минуту. Скорость паровою дилижанса Тревитика не превышала 13 км/ч.

Век паровиков в Англии оказался коротким. Парламент под нажимом извозчичьих транспортных компаний в конце концов запретил их эксплуатацию на дорогах. Дескать, паровые дилижансы изрыгают дым, искры, копоть и пар! А из-за этого «женщины перестанут рожать, а куры — нестись»! И наступило затишье...

Каким-то чудом от «динозавра» Тревитика сохранились чертежи. По ним и была в 1997 году построена реплика в натуральную величину, продемонстрированная посетителям Женевского автосалона 1998 года на специальной выставке раритетов.


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