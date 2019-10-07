Учитывая статистику последних месяцев, одним из лидеров рынка мобильных устройств по показателям продаж является китайский бренд Ксиаоми. Этот производитель радует своих поклонников инновационными моделями гаджетов регулярно. Особенно следует выделить модель 2020 г. под названием Redmi Note 9 Pro, которая отличается своей производительностью, богатейшим функционалом и прекрасным дизайнерским исполнением. Доступна Ноут 9 Про в разных цветовых решениях. Пользователи могут заказать устройство в черном, голубом, зеленом или же белом корпусе. Лицевая панель любого из вариантов остается черной.



Работает инновационная модель Ксиаоми на Андроид-платформе. Релиз гаджета состоялся в текущем году. Объемы памяти и характеристики смартфона меняются в зависимости от модификации устройства. Дисплей работает в формате FullHD+ с разрешением 2400x1080. Оснащена она матрицей AMOLED и защищена стеклом Gorilla Glass. Материалами сборки модели являются особо прочный пластик и закаленное стекло. Необходимо отметить быструю зарядку, которую предусмотрели разработчики гаджета. СинтетикиНет предоставляет посетителям возможность выбора продавца данной модели через собственный веб-ресурсе по наиболее оптимальным ценам.



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