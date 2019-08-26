Новые модификации известнейшего мирового автомобильного бренда КИА желающие смогут приобрести в Fresh Auto. Это официальный дилер КИА, обладающий двенадцатилетним опытом по реализации и обслуживанию коммерческого или же легкового автотранспорта данной марки. Купить KIA в Воронеже желающие смогут именно во Фреш КИА. Ддля этого достаточно посетить автосалон дилера и внимательно осмотреть шоу-рум, где представлены все современные модификации данной марки. Каждая из моделей поставляется покупателям в различной комплектации. Она может быть подобрана индивидуально. Об этом позаботятся профессиональные сотрудники автосалона.



Купить KIA Ceed желающие смогут в различной комплектации, предварительно записавшись на тест-драйв. Кроме данной модели в шоу-руме представлены разные образцы легкового автотранспорта этой марки. Здесь вы найдете Рио, Черато, Оптима, Пикант и др. Купить KIA Stinger также можно в автосалоне, при этом по вполне доступной стоимости. Нельзя обойти стороной внедорожники и кроссоверы этого автоконцерна. Среди них можно выделить Соренто, Мохаве, Спортаж или жен Соул. Нужные опции потенциальные покупатели могут заказать индивидуально.



Fresh Auto предлагает клиентуре удобные программы трейд-ин, а также по лизингу или же кредитованию. Выбрать их можно на месте, после проверки авто. Кроме этого официальный дилер предлагает покупателям оформление страховки, прохождение техобслуживания и сервисные услуги. В процессе ремонта клиент сможет пользоваться подменной машиной, которая выдается Фреш КИА. Также персонал компании оказывает техническую и сервисную помощь непосредственно на автомагистралях. В Fresh Auto владельцы любой модификации КИА смогут заказать оригинальные запчасти или же детали, дополнительное оборудование, а также аксессуары.



Фреш Авто владеет почти двадцатью автосалонами, которые функционируют в восьми регионах. А профессиональная команда компании состоит из полтора тысячи высококвалифицированных специалистов. Работает компания по трем направлениям - реализации легкового, коммерческого и мото транспорта. Ежегодно Фреш продает до двадцати тыс. авто. Кроме КИА, компания имеет дилерские отношения с марками Форд, Митсубиси, Инфинити и ГАЗ. Каждое вторичное авто, перед продажей проходит здесь детальную диагностику и техническую проверку. Также специалисты компании проверяют юридическую чистоту авто на предмет отсутствия залога, кражи или же передачи в доверенность.

