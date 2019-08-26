Новые модификации известнейшего мирового автомобильного бренда КИА
желающие смогут приобрести в Fresh Auto. Это официальный дилер КИА,
обладающий двенадцатилетним опытом по реализации и обслуживанию
коммерческого или же легкового автотранспорта данной марки. Купить KIA в Воронеже желающие смогут именно во Фреш КИА. Ддля этого достаточно
посетить автосалон дилера и внимательно осмотреть шоу-рум, где
представлены все современные модификации данной марки. Каждая из моделей
поставляется покупателям в различной комплектации. Она может быть
подобрана индивидуально. Об этом позаботятся профессиональные сотрудники
автосалона.
Купить KIA Ceed желающие смогут в различной комплектации,
предварительно записавшись на тест-драйв. Кроме данной модели в шоу-руме
представлены разные образцы легкового автотранспорта этой марки. Здесь
вы найдете Рио, Черато, Оптима, Пикант и др. Купить KIA Stinger также
можно в автосалоне, при этом по вполне доступной стоимости. Нельзя
обойти стороной внедорожники и кроссоверы этого автоконцерна. Среди них
можно выделить Соренто, Мохаве, Спортаж или жен Соул. Нужные опции
потенциальные покупатели могут заказать индивидуально.
Fresh Auto предлагает клиентуре удобные программы трейд-ин, а также по
лизингу или же кредитованию. Выбрать их можно на месте, после проверки
авто. Кроме этого официальный дилер предлагает покупателям оформление
страховки, прохождение техобслуживания и сервисные услуги. В процессе
ремонта клиент сможет пользоваться подменной машиной, которая выдается
Фреш КИА. Также персонал компании оказывает техническую и сервисную
помощь непосредственно на автомагистралях. В Fresh Auto владельцы любой
модификации КИА смогут заказать оригинальные запчасти или же детали,
дополнительное оборудование, а также аксессуары.
Фреш Авто владеет почти двадцатью автосалонами, которые функционируют в
восьми регионах. А профессиональная команда компании состоит из полтора
тысячи высококвалифицированных специалистов. Работает компания по трем
направлениям - реализации легкового, коммерческого и мото транспорта.
Ежегодно Фреш продает до двадцати тыс. авто. Кроме КИА, компания имеет
дилерские отношения с марками Форд, Митсубиси, Инфинити и ГАЗ. Каждое
вторичное авто, перед продажей проходит здесь детальную диагностику и
техническую проверку. Также специалисты компании проверяют юридическую
чистоту авто на предмет отсутствия залога, кражи или же передачи в
доверенность.