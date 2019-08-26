Фирма Kelleners Sport занимается переделкой всей гаммы автомобилей BMW. Она принадлежит семейству Келленерс, самыми известными из которого стали основатель фирмы и его сын Ральф, участвовавшие в автомобильных гонках с 60-х годов. Лучшей продукцией фирмы Kelleners считается модернизированное спортивное купе М3. Стандартный рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 3,2 л получил новые распределительные валы, поршни и выпускные патрубки, позволившие увеличить мощность до 350 л.с. Максимальная скорость 290 км/ч. Стоимость переделки, включая усиление шасси и 18-дюймовые колеса, 20000 немецких марок.

Lamm Германия

После реорганизации частная тюнинговая фирма Lamm из Шварцвальда стала называться Mini & More. Ею руководит Беттина Хубер. Фирма предлагает широкий набор деталей для доукомплектования английских автомобилей Rover Mini: расширители колесных ниш, ободы из легких сплавов диаметром до 7 дюймов, модные выхлопные трубы, удлинители направляющих регулируемых сидений, детали интерьера и т.д.

Продолжается переделка стандартного Mini в кабриолет, которая осуществляется в мастерской во Франкфурте-на-Майне. Кабриолет снабжается мягким складным тентом на каркасе из оцинкованной стали, что позволяет себе только фирма Mercedes-Benz. В варианте Fun- Cabrio этот же кабриолет предлагается со съемной жесткой крышей стоимостью 4140 немецких марок.