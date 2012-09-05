Современные модели кед марки Converse отличаются своей практичностью,
долговечностью, стильным дизайнерским исполнением, а также
комфортабельностью. Каждая из таких моделей имеет маркировку unisex. Это
означает, что они не классифицируются с учетом гендерных особенностей.
Следовательно, носить такие кеды могут не только мужчины, но и дамы.
Однако, различия все же существуют. Прежде всего это цветовая гамма
изделий. Кроме этого их выбор осуществляется с учетом размерной сетки.
Последний параметр может быть ограничен. К примеру, мужские модели могут
начинаться с сорокового ЕВРО-размера, тогда как дамские кеды имеют
более низкие показатели размера.
Подобные ограничения означают, что большие размеры являются сугубо
мужскими https://www.converse.one/men. Согласно статистике продаж,
изделия темных оттенков приобретаются в основном мужчинами. Что же
касается кед ярких или же светлых оттенков, их основном выбирает дамская
половина потребительской аудитории. Популярность кед объясняется
различными движениями панк-субкультур, активистами которых в основном
являются именно мужчины. Наиболее распространенными кеды считаются среди
скейтеров. Они предпочитают линейку Конверс под называнием One Star.
Наибольшим спросом среди мужской части заказчиков пользуются высокие
кеды, отличающиеся большей практичностью в повседневной носке, а также
долговечностью. Не менее востребованы кожаные изделия, привлекающие
внимание своим качеством исполнения и дизайнерским оформление. Мужчины,
имеющие большие размеры ноги предпочитают модели, выполненные из
текстиля. Следует учесть, что бренд занимается также производством
зимних кед с мехом. К данной категории относится линейка Конверс Стар.
Прежде чем вы решите приобрести такие изделия, необходимо уделить
внимание их оригинальному качеству. Вообще, оригинальные изделия могут
обойтись дороже, однако они прослужат гораздо дольше и будут более
удобными в носке.