Современные модели кед марки Converse отличаются своей практичностью, долговечностью, стильным дизайнерским исполнением, а также комфортабельностью. Каждая из таких моделей имеет маркировку unisex. Это означает, что они не классифицируются с учетом гендерных особенностей. Следовательно, носить такие кеды могут не только мужчины, но и дамы. Однако, различия все же существуют. Прежде всего это цветовая гамма изделий. Кроме этого их выбор осуществляется с учетом размерной сетки. Последний параметр может быть ограничен. К примеру, мужские модели могут начинаться с сорокового ЕВРО-размера, тогда как дамские кеды имеют более низкие показатели размера.



Подобные ограничения означают, что большие размеры являются сугубо мужскими https://www.converse.one/men. Согласно статистике продаж, изделия темных оттенков приобретаются в основном мужчинами. Что же касается кед ярких или же светлых оттенков, их основном выбирает дамская половина потребительской аудитории. Популярность кед объясняется различными движениями панк-субкультур, активистами которых в основном являются именно мужчины. Наиболее распространенными кеды считаются среди скейтеров. Они предпочитают линейку Конверс под называнием One Star.



Наибольшим спросом среди мужской части заказчиков пользуются высокие кеды, отличающиеся большей практичностью в повседневной носке, а также долговечностью. Не менее востребованы кожаные изделия, привлекающие внимание своим качеством исполнения и дизайнерским оформление. Мужчины, имеющие большие размеры ноги предпочитают модели, выполненные из текстиля. Следует учесть, что бренд занимается также производством зимних кед с мехом. К данной категории относится линейка Конверс Стар. Прежде чем вы решите приобрести такие изделия, необходимо уделить внимание их оригинальному качеству. Вообще, оригинальные изделия могут обойтись дороже, однако они прослужат гораздо дольше и будут более удобными в носке.

