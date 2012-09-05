Игровой клуб Вулкан Вегас — это популярный ресурс, высоко ценимый многими пользователями во всем мире. Вниманию поклонникам увлекательных азартных развлечений на сайте http://vulkanvegass.com/ предлагаются десятки интересных слотов от ведущих производителей игрового контента, несколько разновидностей рулетки, карточные развлечения.

Начать игру в казино Вулкан Вегас можно как с бесплатного варианта (в котором можно тренироваться, изучать правила, тестировать различные стратегии), так и делая ставки в любой удобной валюте (в этом случае наличие уникального аккаунта, присваемого клиенту при регистрации, необходимо). Если вы мечтаете о джекпоте, необходимо выбирать второй вариант.





Преимущества игры за реальные деньги

Платный режим — это не только море позитивных впечатлений, но и солидный выигрыш, который можно получить при удачном стечении обстоятельств. После прохождения регистрации вы становитесь полноправным членом знаменитой семьи казино Вулкан Вегас и можете:

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Регистрацию в казино Вулкан Вегас можно совершить двумя способами:

заполнив соответствующую форму на сайте (следует указать действующий электронный адрес и придумать надежный пароль);

верифицироваться через социальную сеть (ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, Мейл.ру, Твиттер, Гугл), нажав на ее иконку в окошке регистрации.

Вписывая свои данные, указывайте только правдивую информацию, так как при выплатах (особенно в первый раз) администрация может запросить скан-копии документов. Это стандартная практика в рамках борьбы с мошенниками.





Контроль честности — подтверждение прозрачности работы клуба

Во всех игровых автоматах доступна дополнительная проверка непредвзятости результатов партий с помощью MD5-хеширования (128-битный алгоритм, разработанный Рональдом Л. Ривестом из Массачусетса).

Сервер перед началом игры генерирует случайно составляемые 100 номеров. Перед запуском автоматов пользователи могут загрузить архивный файл с результатами будущей партии. Окончив игру, клиент получает ключ, распаковывающий предварительно скачанный файл. Совпадение полученных результатов и информации из архивной папки подтверждает честность выигрыша.

Этот механизм исключает все подозрения в обмане и мошенничестве со стороны казино. Официальные площадки используют Контроль Честности, ведь он гарантирует 100% доверие к результатам и отсутствие подделок. Казино Вулкан Вегас — это солидный ресурс, порядочность которого подтверждена множеством позитивных отзывов.



