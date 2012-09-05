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Казино Вулкан – место, где каждый встретится с удачей
11 Мая 2018
Теги: Игры

Lia Nower и Alex Blaszczynski (2005), пытаясь объяснить основы (факторы, способствующие развитию зависимости) и развитие расстройства, разработали так называемые Интегрированная модель пути, которая четко отличает патологических игроков. Эти исследователи заявили, что отправной точкой в развитии зависимости от азартных игр являются факторы окружающей среды, то есть легкий доступ к играм, близость игр в окружающей среде и большое социальное признание для азартных игр (как на законодательном уровне, так и в семейной среде). Эти факторы способствуют росту появления проблемных азартных игр среди молодежи. Однако, при тех же условиях окружающей среды, некоторые не станут зависимыми, а другие станут проблемными игроками, если решат играть игровые автоматы слоты Вулкан .

Соответственно, авторы обнаружили, что развитие зависимости зависит от индивидуальных психологических и биологических характеристик,которые предрасполагают молодых людей войти в один из трех маршрутов, ведущих к навязчивой азартной игре. Каждый из этих путей в конечном итоге приводит к классическому и инструментальному обучению и созданию иррациональных когнитивных схем, позднее - к привыканию и дальнейшей сильной необходимости играть, и, наконец, к проблемной или патологической игре. Таким образом, молодой человек может следовать одному из трех путей, которые приведут его к азартным играм.

Молодые игроки, чья проблема связана с поведением (так называемый нормальный или поведенческий игрок), следовательно, является следствием обусловленности, а не нарушения контроля. Эти игроки с интервалами отвечают критериям патологической азартной игры и характеризуются отсутствием ранее существовавших психопатологических нарушений (они не испытывают особых психологических проблем). Если возникает депрессивное расстройство, тревога или другие проблемы, они являются следствием игры. Они обычно играют для развлечения и социализации. Молодежь из этой подгруппы часто мотивирована на изменение, а скорее следует рекомендациям и кажется, что краткосрочных программ вмешательства может быть достаточно, чтобы изменить привыкание. Игроки этой группы могут научиться играть контролируемым образом.

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