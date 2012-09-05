Игра в казино Вулкан Гранд проходит в несколько кругов. Начинает любой игрок, а затем она продолжается по направлению часовой стрелки. Все участники играют против банкомета и, конечно, радуются, если у него выпадает низкий результат. Само собой разумеется, что пари должны заключаться до того, как банкомет бросит кости, иначе можно выиграть при низких результатах и разорить банк. Один игрок начинает и бросает все пять костей. Он может удовлетвориться результатом или бросить еще раз любое количество костей, чтобы улучшить свой конечный результат. Все прочие игроки действуют таким же образом.

Цель игры - создать высокую покерную комбинацию в соответствии с описанным выше порядком.

Пример: предположим, вам выпало 1-2 4-4-5. Вы оставляете себе обе четверки и бросаете снова. При втором броске вам выпадает 2-3-4. Таким образом, вы имеете «тройку» четверок. Тот, кто составит наивысшую покерную комбинацию, выигрывает круг и получает фишку. Этот игрок начинает и следующий круг. (Иногда начи нающие игру меняются по часовой стрелке.) В случае ничьей участники для определения победителя играют решающий круг. Если ни у одного из игроков не получилась действительная покерная комбинация, то круг повторяется. Победителем в казино Вулкан становится тот, кто первым выиграет три фишки.

Тактика

После вашего первого броска вы можете бросать еще раз, чтобы повысить свои шансы на победу. В принципе нетрудно решить, как следует поступать. Естественно, вам следует остановиться, если у вас «пятерка», «полный дом» или «улица». Если же у вас «четверка», «тройка», «две пары» или «одна пара», то для улучшения результата оставшиеся кости вам следует бросить еще раз. Если при вашем первом броске выпало пять различных чисел, но не «улица», то отложите в сторону шесть (или единицу, если это наивысшее число), а все остальные кости бросайте еще раз.

В ходе игры реальность выглядит несколько иначе. Если игру начинали не вы, то вам уже известны некоторые результаты других участников, и вы знаете, какой результат необходимо превысить. В соответствии с этим вы и выбираете свою собственную тактику.

Пример: предположим, что до сих пор самым лучшим результатом была «тройка» шестерок. При первом броске вам выпало I-2-3-4--6. Как правило, вы должны отложить в сторону 6 и бросать остальные кости еще раз. Однако в этом случае ваши шансы составить комбинацию «улица» из шести или еще более высокую комбинацию - довольно низкие. В такой ситуации вам следует бросить еще раз единицу; вероятность, что вам выпадет 5, для «улицы» составляет 1/6 или 16,67 %.

Конечно, вам нужно думать не только о результатах, которые вам уже известны, но и о результатах игроков, которые еще не вступили в игру. Чем больше игроков принимает участие в игре, тем скорее ваш результат будет выше средних показателей, и вы станете победителем. В этом случае быть вторым так же плохо, как и быть последним, поскольку фишку получает только первый игрок. Иногда приходится рисковать, чтобы выйти вперед и остаться ведущим.

